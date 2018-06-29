裝修八德市代會被惡意倒閉 下游小包桃市府前抗議

2018-06-29 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



十多家負責八德市民代表會裝修與整修工程等下游小包，不滿上游墨田室內裝修公司惡意倒閉，4月底迄今拿不到錢，跳票金額2千多萬元，市府卻只回應要跟原廠商解約另行發包，成本都拿不回，今天早上集結桃園市政府錢抗議高喊「還我血汗錢」，要求市府積極協助。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

承攬不少公部門工程的墨田室內裝修公司無預警倒閉，十多家負責八德市民代表會裝修與整修工程等下游小包，不滿4月底迄今拿不到錢，跳票金額2千多萬元，市府卻只回應要跟原廠商解約另行發包，成本都拿不回，今天早上集結桃園市政府錢抗議高喊「還我血汗錢」，要求市府協助別再一味推拖，要小包如何生存。

市府社會局指出，八德市民代表會裝修案將打造親子館與公托中心，工程進度已達95%，但墨田卻未履約，主任秘書許敏松今天代表接下小包陳情書，表示市府已和墨田終止契約，並找來土木技士公會進行第三方鑑定，預計七月中回報結果再行工程查驗，七月底將再度招標，建議下游包商組自救會完成後續工程。

八德市民代表會裝修案由墨田室內裝修公司得標，市府發包金額3550萬元，去年初開工，下游如油漆、泥作等廠商進場施作，工程已近完工階段，社會局指出，墨田室內裝修依照工程進度，陸續請領了2200萬元，但該公司4月底卻無預警跳票倒閉，曾姓負責人也避不見面，社會局已終止契約，並沒收履約保證金。

十多家受害下游小包不滿兩個多月來，拿不到應得的工程款，今天早上集結在市府前抗議；負責油漆與防水工程的張姓小包說，墨田無預警倒閉，市府社會局未能積極協助，只說要跟原廠商解約再「另行發包」，令人聽了心寒又心痛。

「民進黨政府口口聲聲說要照顧勞工，但現在呢！」張姓負責人說，小包努力工作，不偷也不搶，但卻拿不到應有款項，十多個小包總計約2千多萬元被跳票，「連成本都拿不回來」，若市府再不協助解決，不排除要再回市府抗議。