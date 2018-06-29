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雨衣連續2天遭竊 失主報警「它可不是愛心雨衣」

2018-06-29 10:54聯合報 記者邵心杰╱即時報導

警員眼尖發現有名腳踏車騎士的身型、特徵，與雨衣竊賊吻合，找到劉姓男子，查出竊盜通...
警員眼尖發現有名腳踏車騎士的身型、特徵，與雨衣竊賊吻合，找到劉姓男子，查出竊盜通緝犯身分。記者邵心杰／翻攝
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台南上周連續下大雨，家住南區明興路上的李姓屋主，將雨衣置放機車上晾乾卻不翼而飛，原自認倒楣不想追究，未料，隔天雨衣又遭竊，「它可不是愛心雨衣」李姓屋主氣呼呼報警抓人，警方調閱監視器，掌握影像中兩嫌的身型、特徵，連日陸續將王姓、劉姓兩嫌逮捕到案，劉還是竊盜通緝犯，槓上開花立馬破獲兩案。

李向警方報案，提供住家外周邊監視器供警方比對，發現上周三清晨6時，有人身穿雨衣騎乘重機車來到其住家外察看，見住家外無人看守，偷走一套藍色雨衣，隔天同一時段6時多，又有竊嫌騎乘腳踏車，來到被害人住家外，再偷走一套黃色雨衣。李以為遇上雨衣大盜，連續兩天來偷雨衣，報警抓人。

經六分局鹽埕所副所長林石莫、警員黃柏豪、王怡琪調閱監視器再三查看，發現兩案竊嫌雖然都是早上6時許犯案，但身型、服裝、使用車輛皆不同，研判是不同竊嫌。警方查出機車車牌號碼，以車追人，上周四鎖定王姓男子，通知他到案說明，王坦承犯行，稱連日大雨，身上所穿的雨衣破損，剛好經過明興路才下手行竊。

然而，第二起雨衣竊案，因歹徒騎腳踏車犯案追查不易，直到前天，副所長林石莫、警員黃柏豪巡邏時，眼尖發現有名腳踏車騎士的身型、特徵，與雨衣竊賊吻合，上前攔查，劉見事跡敗露，坦承犯行。警方發現，劉同時也是台南地檢發布的竊盜通緝犯，槓上開花立馬破獲兩案。

自家雨衣連續兩天遭竊，失主氣呼呼報警抓人，「它可不是愛心雨衣」。記者邵心杰／翻攝
自家雨衣連續兩天遭竊，失主氣呼呼報警抓人，「它可不是愛心雨衣」。記者邵心杰／翻攝
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警方調閱監視器畫面發現雨衣大盜不是同一人，以車追人，鎖定王姓男子涉案。記者邵心杰...
警方調閱監視器畫面發現雨衣大盜不是同一人，以車追人，鎖定王姓男子涉案。記者邵心杰／翻攝
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通緝竊盜重機
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