大貨車右轉疑視覺死角 女騎士捲入車底慘死

2018-06-29 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區建國路與經武路口今上午8點半發生一起死亡車禍，黃姓男子駕駛大貨車，與騎機車76歲吳姓老婦人發生車禍，現場大貨車要右轉，疑視覺死角將機車捲入車底下，吳姓老婦傷重不治，相關肇事責任仍待釐清調查。