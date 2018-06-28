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王炳忠告發賴清德「務實台獨」內亂 高檢簽結

2018-06-28 18:33聯合報 記者王宏舜╱即時報導

行政院長賴清德去年在國會答詢時，說出「我是主張台灣獨立的政治工作者」，新黨黨主席郁慕明控「中華民國」是台獨的殼，赴高檢署告發賴涉刑法內亂罪，但高檢認為無法僅憑賴的主張即推斷有所行動，認定罪證不足而簽結。新黨青年軍王炳忠等人4月16日再度告發，高檢署上月再度簽結。

王炳忠指控，賴清德去年9月以中華民國最高行政首長身分，自稱是務實台獨工作者，並宣稱台灣已經獨立為一個國家，違反中華民國憲法和兩岸人民關係條例「為因應國家統一前之需要」、「中華民國包含大陸地區及台灣地區」的國家定位，是公然叛國。高檢署以「僅憑其主張，查無實據有明確行動」、「不具脅迫」等理由簽結，賴揆3月30日、31日先後重申是「務實台獨工作者」，新黨再度告發，請高檢署重新偵辦。

自稱是務實台獨工作者的賴清德指出，「務實」包含三面向及六個具體工作內容，新黨認為賴已有相關工作面向、項目，「這已是在著手實施內亂行為」，是以行政院長的職權脅迫中華民國憲政顛覆、領土變更，是內亂罪所指的「以非法方法變更國憲」。

但高檢署表示，刑法第100條內亂罪規定「意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者」，賴清德的行為顯然不構成犯罪要件，因此簽結。

據了解，告發賴清德涉犯內亂罪的案件不只王炳忠等人的這件，但都被同樣理由全部簽結。

告發人王炳忠等人因涉嫌接受大陸國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室金援，協助吸收現退役軍官，意圖在台發展共諜組織，並透過同泰精品地下匯兌金援6百餘萬元，台北地檢署6月13日依違反國安法起訴王炳忠、王父王進步、侯漢廷、林明正等四人；另依違反銀行法起訴同泰負責人張志仁、柯秀麗夫妻等4人。台北地院審理中。

新黨青年軍王炳忠(右)等人日前赴高檢署告發行政院長賴清德涉內亂罪，高等檢察署已簽...
新黨青年軍王炳忠(右)等人日前赴高檢署告發行政院長賴清德涉內亂罪，高等檢察署已簽結。資料照片。記者賴佩璇／攝影。
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中華民國王炳忠賴清德
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