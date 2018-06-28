一家四口葬身火窟 倖存屋主告消防局長等4人不起訴

2018-06-28 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



新北市汐止區「康詩丹郡社區大樓」地下一樓前年8月3日發生火警，張姓男子的岳母、妻子、女兒和女兒男友等人全都葬生火窟，只有張逃生倖存，張認為屋內室內煙霧偵測器故障，導致妻女等人來不及逃生，狀告新北市消防局長黃德清，第六救災救護大隊紀姓隊員、胡姓社區前主委和現任許姓主委等人瀆職、業務過失致死等罪。

士林地檢署指出，根據消防署2007年發布的「各類場所管理權人樣態」規定，集合住宅非共有區域的消防安全設備維護，是屬於所有權人或使用人；消防局安檢時也不能強制進入住戶內部檢查，胡、許主委也都定時申報安檢，已盡管理人注意義務，4人全部處分不起訴。

張告訴指出，當時火警發生在上午5點23分，他們屋內的煙霧偵測器因故障未能使用，過了4分鐘，地下一樓的公共空間區域的煙霧偵測器，才偵測到濃煙，鳴響火災警鈴，害妻女等人沒有第一時間查覺。

張指出，黃、紀兩人明知消防安檢只對公共區域安檢，廢弛職務下，未督導下屬對住戶內部的消防安全設備進行檢查，胡姓、許姓主委為執行業務之人，也未督促社區住戶自行對住宅內部消防安全設備進行檢查。

當天值班的蕭姓管理員證稱，社區警衛室的火災警報當天5點25分，發出「滴、滴、滴」的發報聲，顯示為Ａ棟大樓後棟地下1樓，他確認並非假訊號後，前往查看，發現消防警鈴大作，環境很熱，他用腳踢開大門，屋內正在燃燒，推測屋內煙霧偵測器有發出訊號。

橫科分隊胡姓小隊長證稱，當天他們是第一個到達的分隊，在大樓的公共區域聽到火災警鈴很大聲，還有自動廣播系統重複發出「發生火災」的聲音，檢方調閱胡姓小隊長的頭盔式攝影機錄影畫面，足以證明火災發生時，確實有火災警鈴。