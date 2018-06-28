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醫療暴力別怕！竹檢專案處理警出動快打部隊

2018-06-28 16:36聯合報 記者郭政芬╱即時報導

醫療暴力在全台時有所聞，新竹地檢成立「醫療暴力聯席會」，結合檢警、衛生局力量，強化聯繫窗口，今天在湖口仁慈醫院舉辦暴力防治演練與講座，從通報、預防到實地演練，告訴醫護人員如何安全自保。

新竹縣政府委託仁慈醫院主辦，辦理醫療暴力防治教育訓練示範暨演練，醉意的傷患向護理人員咆哮，甚至因不滿醫療程序，男子情緒失控，一度拍桌恐嚇及拿東西丟向護理人員，急診室急忙通報，醫院即啟動院內防暴力應變處置。由於模擬情境很逼真，讓一旁參與研習的醫護人員有感而發「遇到時，真的滿可怕的」。

護理人員指出，在醫院當中，除了遇到行為暴力外，大多是恐嚇、威脅等的言語暴力，都會對護理人員造成人身危害。

講座講師、中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭指出，急診室面臨不少醫療暴力，往往造成醫療中斷，影響程度大，現今越來越多人注意到醫療暴力，他建議應設有公共緩衝區域，且再教育醫護人員，如何在此情境中來保護自己。

新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示，新竹地檢重視醫療暴力的狀況，也特別結合檢警、衛生局力量，強化聯繫窗口，成立專案檢察官「快審快結」，以往三到六個月的案件，現今約兩個月就結案，一有醫療暴力案立即從速偵辦，讓醫事人員避免活在恐懼中。另一方面，當醫療暴力發生時，新竹縣警方將出動「快打部隊」，第一時間就到場協助。

新竹縣政府委託仁慈醫院主辦，辦理醫療暴力防治教育訓練示範暨演練。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府委託仁慈醫院主辦，辦理醫療暴力防治教育訓練示範暨演練。記者郭政芬／攝影
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模擬情境很逼真，讓一旁參與研習的醫護人員有感而發「遇到時，真的滿可怕的」。記者郭...
模擬情境很逼真，讓一旁參與研習的醫護人員有感而發「遇到時，真的滿可怕的」。記者郭政芬／攝影
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醫療暴力醫護人員恐嚇
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