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男女共謀奪槍遭制伏 男開庭說：警員擬好筆錄叫我照唸

2018-06-28 13:10聯合報 記者曾健祐╱即時報導

陳姓女子前年6月和曾姓男友吸毒遭逮，留置警局共謀脫逃計畫，攻擊車上2名員警還奪槍揚言擊發，警方朝陳腿開了1槍，她仍浴血重踩油門想脫逃，雙雙遭制伏被依法起訴；法院今開庭，曾說員警用事先擬好的筆錄叫他照著唸，質疑不符正常程序。

曾說，遭逮後做筆錄時「1個警察在唸，另1個警察在寫」，自己都在複誦員警擬好的內容，如有不想照著唸的部分，對方就會用手指著示意；辯護律師則說，當時警訊如機械式對答，不排除警方有草稿、正式筆錄2份資料。

檢方反駁，應提出實質證據，不能都用揣測、猜疑，法官今勘驗製作筆錄時1個多小時的錄音內容，由曾陳述意見後，諭知下次進入審理程序。

檢方調查，陳女（39歲）、曾男（37歲）因毒品及竊盜案被大溪警分局逮捕，當晚留置在分局偵查隊時，竟悄悄共謀脫逃計畫，隔天要被移送前就佯稱毒癮發作想嘔吐，索取嘔吐袋並要求由反銬改為雙手銬在前方。

警方基於「人道考量」答應，下午1點多開車前往桃園地檢署途中，曾用眼神向陳示意後作勢嘔吐，2人立刻撲向後座的李姓員警，由陳女壓住頭，曾再用嘔吐袋套住他頭、臉，甚至還張嘴咬人攻擊，並奪取李員的警槍。

開車的林姓員警立刻靠邊熄火，正要協助同仁壓制時，曾竟持搶來的警槍指著他說「我開囉！開囉！」所幸李員也緊握槍枝讓他無法擊發，後來曾踹破隔板，陳女爬到駕駛座發動車輛，林員開槍射擊她腿部，陳竟仍浴血重踩油門。

還好陳女、曾男最後雙雙被警方壓制，附近路人見狀也報案處理，2名員警雖成功阻止毒犯脫逃卻也傷痕累累，李員被毆到腦震盪、2顆門牙斷裂，林員也全身都是抓傷，檢方偵結後依殺人未遂罪嫌將陳、曾起訴。

陳女企圖脫逃遭擊中大腿，仍浴血重踩警車油門想跑，最後仍被制伏。圖／報系資料照
陳女企圖脫逃遭擊中大腿，仍浴血重踩警車油門想跑，最後仍被制伏。圖／報系資料照
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警察毒品槍枝
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