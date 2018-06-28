男女共謀奪槍遭制伏 男開庭說：警員擬好筆錄叫我照唸

2018-06-28 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓女子前年6月和曾姓男友吸毒遭逮，留置警局共謀脫逃計畫，攻擊車上2名員警還奪槍揚言擊發，警方朝陳腿開了1槍，她仍浴血重踩油門想脫逃，雙雙遭制伏被依法起訴；法院今開庭，曾說員警用事先擬好的筆錄叫他照著唸，質疑不符正常程序。

曾說，遭逮後做筆錄時「1個警察在唸，另1個警察在寫」，自己都在複誦員警擬好的內容，如有不想照著唸的部分，對方就會用手指著示意；辯護律師則說，當時警訊如機械式對答，不排除警方有草稿、正式筆錄2份資料。

檢方反駁，應提出實質證據，不能都用揣測、猜疑，法官今勘驗製作筆錄時1個多小時的錄音內容，由曾陳述意見後，諭知下次進入審理程序。

檢方調查，陳女（39歲）、曾男（37歲）因毒品及竊盜案被大溪警分局逮捕，當晚留置在分局偵查隊時，竟悄悄共謀脫逃計畫，隔天要被移送前就佯稱毒癮發作想嘔吐，索取嘔吐袋並要求由反銬改為雙手銬在前方。

警方基於「人道考量」答應，下午1點多開車前往桃園地檢署途中，曾用眼神向陳示意後作勢嘔吐，2人立刻撲向後座的李姓員警，由陳女壓住頭，曾再用嘔吐袋套住他頭、臉，甚至還張嘴咬人攻擊，並奪取李員的警槍。

開車的林姓員警立刻靠邊熄火，正要協助同仁壓制時，曾竟持搶來的警槍指著他說「我開囉！開囉！」所幸李員也緊握槍枝讓他無法擊發，後來曾踹破隔板，陳女爬到駕駛座發動車輛，林員開槍射擊她腿部，陳竟仍浴血重踩油門。