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老翁藏身民宅當牙科密醫 這次是第三次被抓

2018-06-28 13:05聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市陳姓老翁（70歲）沒有醫師牌，卻在家幫忙病患洗牙、裝假牙等侵入性治療，因收費低廉所以吸引民眾求診，近日遭人檢舉，嘉義市第二警分局偵查隊上門調查，才剛進門就聞到濃濃的藥水味，剛好有一名婦人正在洗牙，警察表明身分，陳姓老翁一見警方持搜索票進入，得知難逃法網連忙向警方求情；警方調查，老翁已是累犯，前兩次選擇繳罰款免於牢獄之災，此次是第三次被抓。

70歲陳姓老翁沒有牙醫師牌照，卻在自家客廳協助病患洗牙等醫療行為，每次收費500...
70歲陳姓老翁沒有牙醫師牌照，卻在自家客廳協助病患洗牙等醫療行為，每次收費500到1000千元不等治療費。記者姜宜菁／翻攝
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民眾檢舉密函，在嘉義市東區某民宅內有名陳姓老翁沒有牙醫師執照卻從事牙醫醫療行為，藉由收費低廉吸引就診民眾，但使用的器具無妥善進行消毒，導致有傳染病孳生的問題發生，嚴重影響市民健康。

警察多次前往埋伏勘查，發現時有民眾進出，並在該處民宅外聞有濃厚藥水味，顯與一般民宅出入情事不符；警方日前會同衛生局稽查人員一同查緝，果不其然，一入內即發現一名婦人躺在醫療椅上，而陳姓老翁正在幫婦人看診牙醫，桌上也擺滿看診的藥瓶、器具及簡易型的消毒工具，而老翁一見警方持搜索票進入，得知難逃法網連忙向警方求情。

陳姓老翁供稱因年輕時曾跟在牙醫師旁做學徒，憑藉一點經驗幫認識的親友進行洗牙等醫療行為，自知本身未具醫師資格不得擅自執行醫療行為，然因生活困苦，每次向病患收500至1000元不等的治療費進行看診；全案依違反醫師法，訊後移送嘉義地檢察署偵辦。

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