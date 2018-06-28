親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

健身房高會員數卻仍慘賠4千萬 老闆分析倒閉原因

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

藝人邵昕酒駕獲緩起訴 檢要他1000包牛肉麵送弱勢

2018-06-28 10:08聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

邵昕。本報系資料照／記者陳瑞源攝影
邵昕。本報系資料照／記者陳瑞源攝影
分享
曾捲入碩天科技炒股案，遭依違反證交法判刑1年8月、獲緩刑4年的藝人邵昕，今年3月19日凌晨於台北市酒駕遭逮，酒測值超標，警方移送台北地檢署複訊，檢方訊後依公共危險罪，諭令5萬元交保。台北地檢署考慮他已認罪，今給予他緩起訴，期限2年，須提供他經營的牛肉麵店的1000包牛肉麵料理包給弱勢團體。

邵昕完成辦保後，面對現場大批媒體，他坦承有吃薑母鴨，並說：「我做了不好的示範，非常慚愧，向社會大眾道歉。」他鞠躬三次，強調「我會好好檢討。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炒股酒駕
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

裸貸傳來台…抵押裸照借錢 還不出錢報警

2018-06-28 00:45

酒測超標0.01 法官撤銷吊照處分

2018-06-28 00:43

邱太三：酒駕宜花東最多 凸顯區域不平等

2018-06-28 00:14

全國酒駕最多地區是哪？ 保證你會跌破眼鏡

2018-06-27 20:40

赫德森違法吸金26億 在押2主管移審續押

2018-06-27 20:30

修法208條 司法院建構「金字塔」訴訟制度

2018-06-27 16:30

她怕恐怖情人找警陪 女警慘遭手腕割傷

2018-06-27 14:52

遣陸詐騙犯本刑3年以上 服刑後返台仍需受審

2018-06-27 14:33

台南法拍撿好康！ BMW大七下殺5折

2018-06-27 14:04

國人境外犯罪運毒、詐欺最大宗 出獄回國仍得受審

2018-06-27 14:03

遣送大陸詐騙犯 陸續出獄將返台

2018-06-27 13:58

罪證不足！同鄉溺斃 砸石外勞被控殺人改判無罪

2018-06-27 13:45

博士提抗告超嗆！劈頭問法官貴庚、結離過幾次婚？

2018-06-27 13:34

影／網購觸法案件多 航警局大掃蕩

2018-06-27 12:49

機車才買3個月 男大生河濱公園練車撞牆身亡

2018-06-27 12:47

台東蘭嶼工程弊案 鄉長今晨無保請回

2018-06-27 11:23

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

全國酒駕最多地區是哪？ 保證你會跌破眼鏡

2018-06-27 20:40

記憶過人！國中生勒索學長 3年97次明細全寫出

2018-06-27 11:17

新北五股知名角頭「五股國仔」 遭近距離連開6槍喪命

2018-06-28 03:27

曾向呂秀蓮求婚 討債名人董念台娶小33歲妻

2018-06-27 11:57

警察幹部新血 30名「小聯盟」候用分局長名單出爐

2018-06-27 19:07

華山分屍案傳喚死者父親：原以為兇嫌熱心善良

2018-06-27 13:59

所長請假不准遭降調 朴子警分局查明又復職

2018-06-27 13:40

女大生泡麵炒一半跑廁所 阿嬤貼心舉動讓她傻眼

2018-06-27 21:37

所長退休前請假不准還降調 分局長：調動是為釐清真相

2018-06-27 10:43

繩索互綁 夫妻陳屍中橫山崖

2018-06-28 01:04

女學生遭輾斃發現捐血贈品 捐血中心：她捐血後無異狀

2018-06-27 12:35

北市夫妻失蹤2天 疑墜中橫公路百米懸崖亡

2018-06-27 18:00

恐怖房客疑潑灑不明液體 4個月大女嬰燒燙傷送醫

2018-06-27 17:18

華山分屍案後「野青眾」首度道歉 承認有疏失、澄清裸體照

2018-06-27 16:11

台南法拍撿好康！ BMW大七下殺5折

2018-06-27 14:04

「聲控玩具」好神奇 網友買回家發現不可告人秘密

2018-06-27 21:52

影／眼看就要犁田 機車騎士「體操金牌級」完美落地帥一波

2018-06-27 15:30

五股傳槍擊 「藝工隊」老闆遭開6槍生命垂危

2018-06-28 00:23

公園運動見女上吊 一度誤以為是拉樹伸懶腰

2018-06-27 14:50

助理教授看上友人女友壓廁所強吻 賠錢判緩刑

2018-06-27 11:43

博士提抗告超嗆！劈頭問法官貴庚、結離過幾次婚？

2018-06-27 13:34

她怕恐怖情人找警陪 女警慘遭手腕割傷

2018-06-27 14:52

影／阿里山公路車禍 男子救出無生命跡象

2018-06-27 17:45

吸大麻後持刀到超商搶劫 淡定店員拖到他無奈逃跑遭逮

2018-06-27 14:43

新竹女子後天將登記結婚 上午自撞電線桿身亡

2018-06-27 23:26

慘！修機車漏油竟釀火災 桃園八德機車行全面燒毀

2018-06-27 22:19

赫德森坑400人吸金26億 南檢起訴13人

2018-06-27 15:58

華山分屍案北檢抗告成功 檢深夜借提陳伯謙

2018-06-27 22:20

為了家鄉味醃蒜頭 老翁倒路旁仍堅持要買

2018-06-27 15:23

影／雙馬尾女子鬧店家暴走 女警霸氣大外割壓制

2018-06-27 11:47

裸貸傳來台…抵押裸照借錢 還不出錢報警

2018-06-28 00:45

來不及登記新娘殞命 夫家認定媳婦辦後事

2018-06-28 04:34

男女繩子互綁中橫墜崖喪命 一旁BMW確定車主是巨陞陳姓董座

2018-06-28 10:13

新北傳工安意外 工人疑從高樓墜落傷重不治

2018-06-27 15:29

台中保持捷展間玻璃又全破 立領哥否認涉案

2018-06-27 12:43

記憶力超強！少年寫下勒索表哥97次明細

2018-06-28 00:51

機車才買3個月 男大生河濱公園練車撞牆身亡

2018-06-27 12:47

「我是通緝犯，遇警繞一下」 計程車殺手行騙雙北栽了

2018-06-27 18:43

赫德森違法吸金26億 在押2主管移審續押

2018-06-27 20:30

華山分屍凶嫌裁定羈押不禁見 高院：應重新審理

2018-06-27 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top