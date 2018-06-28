藝人邵昕酒駕獲緩起訴 檢要他1000包牛肉麵送弱勢

2018-06-28 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



邵昕。本報系資料照／記者陳瑞源攝影 分享 facebook 曾捲入碩天科技炒股案，遭依違反證交法判刑1年8月、獲緩刑4年的藝人邵昕，今年3月19日凌晨於台北市酒駕遭逮，酒測值超標，警方移送台北地檢署複訊，檢方訊後依公共危險罪，諭令5萬元交保。台北地檢署考慮他已認罪，今給予他緩起訴，期限2年，須提供他經營的牛肉麵店的1000包牛肉麵料理包給弱勢團體。

邵昕完成辦保後，面對現場大批媒體，他坦承有吃薑母鴨，並說：「我做了不好的示範，非常慚愧，向社會大眾道歉。」他鞠躬三次，強調「我會好好檢討。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康