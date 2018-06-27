押走前女友強奪皮夾 他不構成強盜是這理由

2018-06-27 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄羅姓男子疑要向王姓前女友討債，涉嫌強闖王女轎車開走押人，王女反抗無效，後來趁機把車熄火對外呼救，羅見狀便拿走她的皮夾。檢方雖認定羅涉犯強盜罪，不過高雄地院認為強取皮包的舉動是為逼王女還債，依剝奪他人行動自由罪判羅6月徒刑、易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，前年12月5日上午10點多，王姓女子開車到高雄三民區博愛路與熱河街口的文具店前，羅姓男子（槍砲前科）突然現身，徒手破壞駕駛座車窗，強占駕駛座，王女嚇得退到右前座，羅便將車開走，途中王女試圖反抗卻遭咬傷手臂，開了一段路後，王女趁隙伸手轉鑰匙讓車子熄火，迅速逃出車外呼救。

羅姓男子於是拿走車內王女的皮夾，內有包括身分證、健保卡、技術士證等物。

羅辯稱，曾經和王女交往同居1、2 個月，期間王女向他借錢、侵占他要轉交房東的押金，且他後來也有現金遺失，為希望王女能出面處理，輾轉得知她要去文具店，才到該處開車強押王女、並拿走皮夾證件，為的都是要她出面。

王女也承認兩人有交往過，雖她在一審宣判前過世，來不及說明是否有金錢糾紛，因王女搬出同居處時確實有糾紛，法官採信羅的說法。