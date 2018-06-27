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押走前女友強奪皮夾 他不構成強盜是這理由

2018-06-27 20:32聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄羅姓男子疑要向王姓前女友討債，涉嫌強闖王女轎車開走押人，王女反抗無效，後來趁機把車熄火對外呼救，羅見狀便拿走她的皮夾。檢方雖認定羅涉犯強盜罪，不過高雄地院認為強取皮包的舉動是為逼王女還債，依剝奪他人行動自由罪判羅6月徒刑、易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，前年12月5日上午10點多，王姓女子開車到高雄三民區博愛路與熱河街口的文具店前，羅姓男子（槍砲前科）突然現身，徒手破壞駕駛座車窗，強占駕駛座，王女嚇得退到右前座，羅便將車開走，途中王女試圖反抗卻遭咬傷手臂，開了一段路後，王女趁隙伸手轉鑰匙讓車子熄火，迅速逃出車外呼救。

羅姓男子於是拿走車內王女的皮夾，內有包括身分證、健保卡、技術士證等物。

羅辯稱，曾經和王女交往同居1、2 個月，期間王女向他借錢、侵占他要轉交房東的押金，且他後來也有現金遺失，為希望王女能出面處理，輾轉得知她要去文具店，才到該處開車強押王女、並拿走皮夾證件，為的都是要她出面。

王女也承認兩人有交往過，雖她在一審宣判前過世，來不及說明是否有金錢糾紛，因王女搬出同居處時確實有糾紛，法官採信羅的說法。

法官認為，羅取走皮夾並非要奪取財物，不構成強盜罪嫌，但過程中使用強暴手段使王女受困車內，無任何行動自由可言，審酌羅坦承犯行，並非毫無悔意，依剝奪他人行動自由罪判處6月徒刑，易科罰金18萬元。

羅姓男子強押走王姓前女友，並拿走皮夾，高雄地院採信是為逼她出面處理債務，而非為皮...
羅姓男子強押走王姓前女友，並拿走皮夾，高雄地院採信是為逼她出面處理債務，而非為皮夾的財物，依妨害自由罪嫌判刑。圖／本報資料照
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