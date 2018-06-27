赫德森違法吸金26億 在押2主管均200萬交保

2018-06-27 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



赫德森公司以HCB集團海外定存名義，提供外幣定存，11年來涉嫌違法吸引近400人投資，吸金逾26億元，

南檢偵結終結，依違反銀行法，將梁姓台灣辦事處代表人及梁姓亞洲區副總裁等13人提起公訴，而在押2名梁姓主管今天下午移審，台南地院法官晚間裁定2人均以200萬元具保。

台南市調查處接獲檢舉，指稱赫德森公司以HCB集團海外定存名義，提供美金、歐元、英鎊及人民幣等不同貨幣定存，對外吸收資金，檢方調閱相關資料分析、蒐證，發現該公司人員非法吸金款項均直接匯往境外帳戶，自今年1月起開始有遲延返還到期本金、利息，研判為該吸金集團有倒閉前兆。

因此，檢方3月7日指揮市調查處等近100名調查官，同步搜索赫德森高雄、台南、台中、台北市的營業處所及梁姓台灣辦事處代表人等人住居所共9處，扣得大批業績資料、投資契約、投資方案等文件，傳喚梁姓台灣辦事處代表人及梁姓亞洲區副總裁等主要幹部及部分投資人，查扣該公司及梁等人名下財產及名牌精品，總金額計1600萬多元，經訊問後，梁姓台灣辦事處代表人及梁姓亞洲區副總裁經聲請羈押禁見獲准，另5人則交保。