替女婿作保在戲曲中心被討債 歌仔戲名伶控告恐嚇

2018-06-27 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



歌仔戲名伶王金櫻（本名王仁心）替前進航空公司董事長、前女婿楊健福作保，向人以開發專機航線為由，募集數千萬資金後卻避不見面。3名債主今年三月到台灣戲曲中心後台，要求王出面協商債務，但僅獲得王的助理出面回應，未料事後王反告3人恐嚇。檢方認為，3人罪證不足，處分不起訴。

王金櫻（72歲）為歌仔戲名演員，和楊麗花、唐美雲等人齊名，但投資人曾向媒體控訴，王替前女婿楊健福作擔保，以開發直飛澳門的博弈專機航線為由，募集6300萬元資金周轉，事後卻避不見面，也未見投資成果，至今血本無歸。

陳姓、蘇姓和簡姓投資人今年3月底傍晚6時許，到位於士林的台灣戲曲中心後台，要求王金櫻出面協調債務，卻只獲王的助理出面。王事後向法院提告，指控陳恐嚇助理，「王金櫻有欠錢，如果不願意出來談，就要讓她不好過，她每次在哪裡公演，我們都知道，也都會過去」。

3人到案否認犯行，供稱是王金櫻的前女婿有借錢，但王金櫻有背書，卻避不見面，他們到戲曲中心後門，有一位助理出面接洽，他們則說明要找王金櫻協商、討論債務，「沒有說要讓王金櫻不好過」，也們有人恐嚇，事後助理進去後沒有出來，最後警方就到場了。

王金櫻則稱，當天她沒有出面，是助理出面了解，「對方說如果我沒出去，他們就不走」，讓她外出覺得會害怕。但助理作證說，當天出面查看，陳向她說「要王金櫻本人出來，協調債務看要分期還是怎麼處理，要她本人出來說清楚，不然就不走」，她事後把話轉述給王金櫻，也覺得對方的話威脅到自己的出入安全。