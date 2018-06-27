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罪證不足！同鄉溺斃 砸石外勞被控殺人改判無罪

2018-06-27 13:45中央社 台北27日電

越南籍勞工裴士旺、阮進雨被控將同鄉逼進池塘，再持石頭丟擲導致同鄉無法掙脫而溺斃，一審被依殺人罪各判13年2月、12年8月。高院今天二審改判裴士旺、阮進雨無罪。仍可上訴。

台灣高等法院判決書指出，案發池塘最深大約2公尺，被害人無法爬出池塘，應與他大量喝酒後活動力受影響有關，無事證證明被害人無法逃脫甚至溺斃是因為遭投擲石塊，全案罪證不足。

裴士旺（BUI SY VUONG）、阮進雨（NGUYEN TIENVU）被控於民國106年間，與被害人起衝突。被害人逃逸至桃園市平鎮區一處池塘內躲藏，因遭裴士旺、阮進雨丟擲石塊無法逃脫進而溺斃。

桃園地方法院一審認為，被害人遭裴士旺、阮進雨丟擲石塊壓制無法掙脫，無法自池塘中離去而溺水，以裴士旺、阮進雨有不確定殺人故意導致被害人溺斃，依殺人罪各判刑13年2月、12年8月。

案經上訴，高院承審合議庭認為，法務部法醫研究所解剖報告指出，被害人生前飲酒，雖影響被害人在水中活力，但不會導致昏迷或死亡，被害人僅左前胸有輕微外傷，死因也與外傷無關。

承審合議庭審酌全案事證認為，衝突發生過後，被害人自行選擇進入池塘，並非遭裴士旺、阮進雨追擊而不得以躲進池塘。

合議庭認為，案發池塘最深處約2公尺，一般人若跌落池塘可自行爬出，被害人無法自行爬出池塘，應與大量飲酒有關，查無證據證明被害人溺斃是因遭丟擲石塊而造成，也無從認定裴士旺、阮進雨能預見被害人死亡的結果，今天改判無罪，檢察官仍可上訴。

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殺人台灣高等法院越南
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