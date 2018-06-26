逛夜市偷捏女子臀部一下 男子被判拘役40天

2018-06-26 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



張姓男子去年端午節連假在台南大東夜市內，利用人潮擁擠，突然伸手捏1名女子左臀一下，她驚覺並不對勁，「你捏我屁股」轉身喝斥並抓住對方的手，當場報警處理，張否認犯行，在調解庭又表示願賠償對方5萬元，想了解其動機，台南地院認張意圖性騷擾，處拘役40日，可上訴。

該名女子表示，當時對方朝她前方走來，跟她擦身而過時，竟從她側身徒手很大力的捏左邊的臀部，對她性騷擾。她說，夜市人很多，她知道身體接觸難免，但他是很大力的捏，所以她有感覺，很明顯不是不小心碰到。她立刻轉身拍他的肩膀，把他的手抓住，擔心對方馬上就走掉。

案發時，檢警也找到目擊證人，他證稱，他回頭剛好看到1名男子的手，放在女子的屁股上，那男子前面還有1名路人，但他的手越過那位路人 手到被摸女子屁股上，所以很明顯是刻意的。他說，該女子第一時察覺，馬上回頭打那名男子肩膀，打了一下；離開夜時，剛好看到警察到場，他主動出面作證，說明案發經過。

張否認犯行，辯稱與女子擦身而過時，時間短暫，也沒停留，且與對方保持距離，縱使行走時不小心碰觸到對方臀部，並無停留或反覆碰觸，且事發後主動提議報警處理，可見無性騷擾意圖。「我沒有做的事，為何要拿錢出來和解？」他在調解庭上說，提出5萬元，是想了解對方動機。