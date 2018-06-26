雜貨店吸金上億 老闆3姊弟ＧＧ了

2018-06-26 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市三重區某雜貨店打著「股市高手、保證獲利八成」口碑，向街坊鄰里募資上億元炒股，去年9月因周轉不靈曝光，大姊陳文鶯、二哥陳文隆和小弟陳文宏遭檢調單位調查起訴；3姊弟雖獲多名投資者原諒，但仍有部分未達成和解賠償，新北地方法院審酌其犯行，今依違反銀行法各判3年8月刑期。全案可上訴。

檢調調查，陳文鶯姊弟與以雜貨店作掩護攬客，並在地下室開說明會。由於3人宣稱是炒股高手，「投資保證賺」，加上獲利高達37%到83%，遠高於國內一般銀行定存利率的1.78%到2.24%，而且千萬元以下還可全數拿回本金，因此吸引不少人投資，結果損失數十萬元到千萬元不等金額。

審理時，姊弟3人否認犯行，辯稱自己只是分享投資經驗和介紹管道，將責任推給自稱「鄭博元」、「阿元」的黃姓男子（通緝中），但說詞未被法採信。

法院調查，陳姓姊弟以雜貨店為據點，收取投資人資金後，會交付黃色便利貼作為投資憑證，而現場約有400張便利貼證物。此外，3人明知黃男投資款項與發放獲利不相當，仍分別有提供場地、銀行帳戶和招攬投資客戶等行為，且接受黃男給予的報酬和車輛，顯非單純投資人。