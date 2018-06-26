親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

福建贈方志 馬英九直言：釣魚台是中國的

雜貨店吸金上億 老闆3姊弟ＧＧ了

2018-06-26 18:53聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市三重區某雜貨店打著「股市高手、保證獲利八成」口碑，向街坊鄰里募資上億元炒股，去年9月因周轉不靈曝光，大姊陳文鶯、二哥陳文隆和小弟陳文宏遭檢調單位調查起訴；3姊弟雖獲多名投資者原諒，但仍有部分未達成和解賠償，新北地方法院審酌其犯行，今依違反銀行法各判3年8月刑期。全案可上訴。

檢調調查，陳文鶯姊弟與以雜貨店作掩護攬客，並在地下室開說明會。由於3人宣稱是炒股高手，「投資保證賺」，加上獲利高達37%到83%，遠高於國內一般銀行定存利率的1.78%到2.24%，而且千萬元以下還可全數拿回本金，因此吸引不少人投資，結果損失數十萬元到千萬元不等金額。

審理時，姊弟3人否認犯行，辯稱自己只是分享投資經驗和介紹管道，將責任推給自稱「鄭博元」、「阿元」的黃姓男子（通緝中），但說詞未被法採信。

法院調查，陳姓姊弟以雜貨店為據點，收取投資人資金後，會交付黃色便利貼作為投資憑證，而現場約有400張便利貼證物。此外，3人明知黃男投資款項與發放獲利不相當，仍分別有提供場地、銀行帳戶和招攬投資客戶等行為，且接受黃男給予的報酬和車輛，顯非單純投資人。

法院認定陳姓姊弟是吸金共犯，審酌其吸金金額逾一億元，嚴重妨害國內金融秩序和經濟安定，且犯後未能坦承犯行，態度不佳，最後依非法經營銀行業務罪量刑。

新北市某雜貨店打著「股市高手」招攬投資民眾，陳文鶯（右）姊弟３人因違反銀行法被各...
新北市某雜貨店打著「股市高手」招攬投資民眾，陳文鶯（右）姊弟３人因違反銀行法被各判３年８月刑期。本報資料照片
分享

炒股吸金
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

醫界大逃稅？少將軍醫院長王智弘27人全部無罪

2018-06-26 16:19

軍醫大逃稅案 判決書痛批：檢調誘導、暗示、推論

2018-06-26 16:53

土耳其男被控性侵判無罪 提告國賠100萬敗訴

2018-06-26 17:29

全家就是你家？ 男借打火機遭拒嗆店員拿22K剛好

2018-06-26 17:08

偷情懷孕趕緊離婚 生子後讓新婚夫認親

2018-06-26 16:45

北宜住戶太快人心！噪音排氣管機車整排被攔下

2018-06-26 16:43

拆別人的掛號信 妨害秘密判有罪

2018-06-26 15:12

監獄收容空間不足 放寬假釋門檻有用嗎？

2018-06-26 14:09

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧疑涉工程弊案 今遭廉政署搜索約談

2018-06-26 13:51

用電吃緊 台電控店家竊電儲但證不足敗訴

2018-06-26 11:56

太電孫道存被控作偽證 法官：他無罪

2018-06-26 11:56

遭鄭永金指控影涉賄選 田昭容二審免賠確定

2018-06-26 11:21

「叫人綁架豬小弟！」 寒舍前董座恐嚇妻舅判拘役40日

2018-06-26 09:50

吸毒主動請求治療 免留前科

2018-06-25 23:36

花100萬買公職？ 她怒告高雄前立委助理詐騙

2018-06-25 20:55

教授掛名不上課卻支薪 大華科大前校長背信罪遭判刑

2018-06-25 18:41

寶貝兒子遭槍殺 嫌犯在逃仍被判賠530萬

2018-06-25 18:39

潑漆破壞古蹟神社否認偷石狛犬 統促黨：政治迫害！

2018-06-25 18:33

早餐店上班8天被解雇求償24萬 同事挺老闆：問題在她

2018-06-25 17:12

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

五楊高架追撞車禍！貨車疑爆胎從5樓高摔落 駕駛乘客受傷

2018-06-26 16:38

獨／華山分屍案 凶嫌疑用麥飯石保存乳房

2018-06-25 20:18

買房花孩子錢就好！要4兒各月付8千 父：長大不該回饋？

2018-06-26 10:28

中友百貨14樓墜樓18歲男子留遺書說喜歡自由

2018-06-25 20:54

虎頭蜂螫死人！桃園男子草叢小便驚擾蜂群喪命

2018-06-26 12:27

台中中友百貨14樓墜樓 男子命危

2018-06-25 19:57

有人墜樓 中友百貨店長：深表遺憾

2018-06-25 21:25

殺人犯在大陸落網押不回來 刑事局被兩岸問題「卡住」

2018-06-25 21:23

花100萬買公職？ 她怒告高雄前立委助理詐騙

2018-06-25 20:55

醫界大逃稅？少將軍醫院長王智弘27人全部無罪

2018-06-26 16:19

華山分屍凶嫌 標本保存死者乳房

2018-06-25 23:57

影／花蓮車站租車行大火 鄰居：差點燒到我的車

2018-06-26 09:45

影／護專女生騎車疑突昏厥 衝進快車道遭水泥車輾斃

2018-06-26 13:54

又是假消息！ 晚上瘋傳高速公路撒滿螺絲釘

2018-06-26 04:03

阿里山公路遊覽車和休旅車對撞 2大人輕傷女嬰重傷

2018-06-26 10:41

女警帽她設計的 柳佳佑從警41年月底退休

2018-06-26 14:51

精品袋掛機車前秒被偷 他傻眼：快把「精美垃圾」還我

2018-06-26 11:11

台商大陸遭綁 付贖3千萬

2018-06-26 00:01

噁！拆天花板掉出「化石」 網友笑：你考古學家？

2018-06-26 09:44

母不贊成婚事女兒失聯十多年 警讓母女激動搭上線

2018-06-26 10:50

偷情懷孕趕緊離婚 生子後讓新婚夫認親

2018-06-26 16:45

開車恍惚撞賓士車翻覆 車內一家3人輕傷

2018-06-26 14:12

小琉球觀光客港邊騎單車 疑煞車不及撞纜樁飛落海

2018-06-26 11:25

找錢碰到手1秒鐘 她投訴加油站員工性騷擾逼離職

2018-06-26 15:27

軍醫大逃稅案 判決書痛批：檢調誘導、暗示、推論

2018-06-26 16:53

女兒拜了20年衣冠塚 警察協尋安養院找到失智母

2018-06-26 00:21

約少女援交 海軍上尉撤職

2018-06-26 00:04

伯父對小姪女施魔爪 她以腳飛踢逃過一劫

2018-06-26 11:58

北宜住戶太快人心！噪音排氣管機車整排被攔下

2018-06-26 16:43

救人分秒必爭 員榮17名護理師輪駐南彰各消防分隊

2018-06-25 19:58

怒！客人凌晨傳訊要求隔天裝冷氣 不從給一星負評

2018-06-26 14:53

「叫人綁架豬小弟！」 寒舍前董座恐嚇妻舅判拘役40日

2018-06-26 09:50

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧疑涉工程弊案 今遭廉政署搜索約談

2018-06-26 13:51

撞上BMW新車 百萬修車費嚇得他不敢面對

2018-06-26 11:57

通姦案開庭 正宮狠K小三頭遭判拘役30天

2018-06-26 11:09

霸氣開車撞開鐵門攻堅 檢調搗破屏東兩處製毒廠

2018-06-26 13:10

4千萬設備 側錄世足賽盜賣

2018-06-26 00:12

社會新鮮人酒後肇事逃逸 熱心民眾尾隨揪出

2018-06-26 12:02

影／台中北屯清晨火燒兩屋 疑佛堂發爐惹禍

2018-06-26 09:12

7男4女高中畢業生石碇戲水 1人溺水送醫急救

2018-06-26 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top