「叫人綁架豬小弟！」 寒舍前董座恐嚇妻舅判拘役40日

2018-06-26 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為台北地院。記者王聖藜／攝影 分享 facebook

寒舍餐旅前董事長蔡伯府迎娶自家員工黃閔暄，但懷疑黃女外遇，被控傳簡訊給妻子「叫人綁架豬小弟（大舅子黃柏瑜之子）」、「放火燒你（黃）家」，語音留言給妻舅「我叫健身教練把你揍扁！不要讓我在寒舍看到你！」，被檢方起訴，蔡開庭自白犯罪，台北地院今天依恐嚇罪判蔡伯府拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決理由指出，蔡與配偶感情不睦，對配偶胞兄以文字、語言恫嚇，造成被害人恐懼，不過，他犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡他受高等教育等因素，以及未與被害人達成和解等，依法判決。

檢方指控，蔡伯府因與黃女感情不睦，2016年10月28日傳了2封簡訊給黃女，內容提及「轉告妳哥，我要叫人綁架豬小弟（黃柏瑜之子）」，另傳簡訊到黃柏瑜手機「我什麼事都做得出來，你等我到你媽媽家放火。」

接著，蔡又打去黃柏瑜手機語音信箱留言，稱「我就是恐嚇你，怎麼樣？他Ｏ的不要讓我在艾美看到你，我叫健身房教練把你揍扁，把你關起來，我自己來揍你…。」隔日，再以帶回小孩等理由，前往黃男與母親同住的台北市復興南路住處，除嫌恐嚇外，也被控侵入住居罪。

事後，黃柏瑜向士林地檢署控告蔡伯府涉嫌恐嚇、侵入住居，但案件移轉管轄，由台北地檢署偵辦，檢方調查時，蔡未全部認罪，但坦承有留語音訊息；偵查中，蔡所涉侵入住居罪獲撤告，檢察官僅依恐嚇罪將蔡伯府起訴。