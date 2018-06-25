花100萬買公職？ 她怒告高雄前立委助理詐騙

2018-06-25 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陳姓女子為謀取公務人員職位，經友人介紹找上前立委徐志明的謝姓助理，並聽信「行情至少要100萬元」，先後當面交付或匯款方式湊足百萬，不過等數月仍未獲聘任，欲討回錢謝姓男子又藉詞推託，她只好報警。高雄地院認定謝假借關說公職來詐財，依詐欺取財罪判2年徒刑，全案可上訴。

判決指出，陳女原本想招考進屏東縣衛生局，先問葉姓友人有無考題供參考，葉女介紹曾任前立委徐志明助理、現為高市旗美重建會的會長謝姓男子，來協助安排進衛生所，並牽線陳女、謝雙方會面。

陳女指控，2013年5月間在旗美重建會辦公室碰面，她表達想應聘衛生局的護士，謝就說「現在這個不好用，要靠一些相關人士」，並指行情價100萬元；接著謝姓男子就以「打點政治人物運作關說」、「政治獻金」等理由，陳女在幾個月內陸續交3萬到30萬元不等，總計100萬元。

同年10月陳女獲謝姓男子出示一份上面有自己名字的公文，不料後續卻沒再接獲通知，謝僅說人事命令卡住，得等2014年九合一選舉結束，之後陳女想撤回，謝卻還不出錢。

謝姓男子審理時辯稱，當時就跟陳女說沒有辦法，且30萬元是他介紹陳女借錢給徐志明之子、10萬元是贊助活動費用，其餘60萬元陳女並沒交付。