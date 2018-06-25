義二路商圈沒成功 基市府要打開防空洞設置電梯

2018-06-25 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市中正區公所今天舉辦市長訪視基層座談會，市長林右昌說，過去的義二路形象商圈基本上是沒有成功，市府現在準備將信二路停車場對面的防空洞打開，並在裡面設置電梯，直達中正公園，預計明年年動工、109年底前完工，日後周邊地區將會成為很有發展和熱鬧的地方。

在座談會中，德義里針對義二路形象商圈(信一、信四路間)路面有多處凹陷，部分重鋪路面是以柏油鋪設，建議市府重新檢討、恢復整體性；另外港通里則建議信四路(中正、義二路間)的電桿地下化。

市府工務處長張元良答覆指出，有關義二路鋪面改善，已經納入「城鎮之心」競爭型計畫，預計今年發包、明(108)年完成規劃設計及辦理後續工程，至於路面凹陷問題，在尚未完成改善之前，市府將會加強該路段的路況巡查修補。

清朝時代的文化中心，是一座小山丘，設有監視船隻進出的崗哨，所以中正路到義三路，信一路到信七路這一帶都叫哨船頭，是日據時期基隆的政經中心，又有小銀座之稱。

當時街道兩旁鈴蘭街燈垂下來，猶如鈴蘭隧道，是當時男女朋友約會訂情之所，也是基隆市最漂亮的地方，現在都不見了。

基隆市哨船頭商圈發展協會監事陳梅玲說前幾年提案，希望有個地方能重現鈴蘭燈，把那美好的氛圍營造出來，大家看中義二路58號旁的小巷，右邊牆是商圈理事長蔡政彥家的，左邊是她家族的，雙方協議各出一面牆，不但保留老味道，還加蓋日式屋簷，清掉纜線，用舊窗、繪畫、老照片把哨船頭的故事濃縮在這裡。