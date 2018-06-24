夫熱衷路跑忽略另一半 法官判警察夫妻離婚

2018-06-24 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



李姓男子熱衷馬拉松，跑到連妻都認為他未顧及家庭，甚至在她住院期間將她留在醫院，自行參加賽事，李妻相當傷心，還控訴夫與她起口角摔杯子，要她滾出去，她訴請離婚，李男稱還愛妻，只是言詞笨拙不知如何表達，台中高分院法官認為兩人結婚多年後因觀念、想法不同而感情生變，夫投入太多時間在路跑確實也疏於婚姻經營，判兩人離婚。

李男任警職，他指出，2008年起至今共報名108場路跑，平均每年僅13場、每月僅有1場賽事，且跑步時間一個上午就結束，並未因跑馬拉松剝奪與妻假日相處時光。

妻認為，馬拉松大都在外縣市，須提前一天或當天半夜就出發，夫幾乎所有休假時間都花在馬拉松，還曾一個月參加3場，二審合議庭認為，馬拉松並非不良嗜好，本來不是可歸責事由，但如過度熱衷，投入過多時間、精神，反而疏忽經營婚姻及對妻的關照。

李妻指兩人同住屋簷下，夫妻有話不能當面說，夫還要用LINE傳訊，對於李男的漠然感到無奈，她提出離婚想法，夫卻回覆「我覺得妳要去看醫生才對」、「妳生病了」。