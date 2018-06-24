超速男撞分隔島求國賠 公所疏於警示判賠19萬元

2018-06-24 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



賴姓男前年7月5日晚間騎機車行經台中大里區環河路一段與中投東路三段交叉口，撞上快慢車道分隔島，導致頭顱骨折、頭皮及肢體多處撕裂傷等，他認為當時天色昏暗，大里區公所疏於設置反光號誌提醒導致他發生車禍要求約60萬元國賠，區公所認為賴男是自己要閃車還超速才車禍不願賠償，台中高分院法官認為縱使賴男有違規，但區公所管理也有缺失，依責任比例仍判區公所須賠19萬餘元確定。

判決指出，賴男車禍路段的中投西路三段前的快慢車道分隔島較窄，通過中投東路三段路口後的分隔道變寬，前後快慢車道的路寬改變，依道路交通標誌標線號誌設置規則，管理機關應在分隔島上設置反光導標或危險標記。

法官依警方提供現場圖發現，當時雖有路燈照明，但稍遠看視線不佳，分隔島不明顯，分隔島前緣水泥緣石有擦撞的新舊痕跡，可見該路段常生擦撞事故，甚至緣石上反光導標圓型反光片已全數毀損，只殘餘部分基座。

大里區公所認為，區公所已按時派員巡邏維修該路段，並未獲通報設施遭毀損，賴男撞擊的分隔島兩側有一整排反光標誌，地上也有白色線圈圍繞分隔島警示，還設有一盞路燈，不因反光導標不足而影響。且賴男當時時速約84公里以上已超速，他又閃避待轉區機車，才會往快車道方向行駛。