親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華山分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小心中國人！為一條鐵路 印度網民氣炸大罵「叛徒」

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

超速男撞分隔島求國賠 公所疏於警示判賠19萬元

2018-06-24 09:35聯合報 記者林敬家╱即時報導

賴姓男前年7月5日晚間騎機車行經台中大里區環河路一段與中投東路三段交叉口，撞上快慢車道分隔島，導致頭顱骨折、頭皮及肢體多處撕裂傷等，他認為當時天色昏暗，大里區公所疏於設置反光號誌提醒導致他發生車禍要求約60萬元國賠，區公所認為賴男是自己要閃車還超速才車禍不願賠償，台中高分院法官認為縱使賴男有違規，但區公所管理也有缺失，依責任比例仍判區公所須賠19萬餘元確定。

判決指出，賴男車禍路段的中投西路三段前的快慢車道分隔島較窄，通過中投東路三段路口後的分隔道變寬，前後快慢車道的路寬改變，依道路交通標誌標線號誌設置規則，管理機關應在分隔島上設置反光導標或危險標記。

法官依警方提供現場圖發現，當時雖有路燈照明，但稍遠看視線不佳，分隔島不明顯，分隔島前緣水泥緣石有擦撞的新舊痕跡，可見該路段常生擦撞事故，甚至緣石上反光導標圓型反光片已全數毀損，只殘餘部分基座。

大里區公所認為，區公所已按時派員巡邏維修該路段，並未獲通報設施遭毀損，賴男撞擊的分隔島兩側有一整排反光標誌，地上也有白色線圈圍繞分隔島警示，還設有一盞路燈，不因反光導標不足而影響。且賴男當時時速約84公里以上已超速，他又閃避待轉區機車，才會往快車道方向行駛。

法官考量大里區公所疏於依法規設置反光導標等公共設施，與車禍有因果關係，認定賴男有49萬多元醫藥費、工作損失等；但賴男超速，若他減速小心慢行，充分注意車前狀況，斟酌視距範圍，可避免撞擊分隔島，賴男應負較大過失責任60%，一、二審法官都判區公所須賠19萬7487元確定。

賴姓男子騎乘機車超速，又因視線不足撞上快慢車道分隔島，法院認為他與大里區公所都有...
賴姓男子騎乘機車超速，又因視線不足撞上快慢車道分隔島，法院認為他與大里區公所都有過失，依比例判賠19萬餘元確定。報系資料照
分享

相關新聞

95當柴油 加錯油慘賠4個月薪水

2018-06-24 01:19

訂廉航機票拼錯名 登機被討8600元

2018-06-24 01:23

聽到「神的指示」？ 男子偷走3尊神像判刑4個月

2018-06-23 20:51

高薪中年大叔被資遣 法官幫他討公道

2018-06-23 19:48

慘！離婚男與母鬧翻離家 教召令來人沒到遭起訴

2018-06-23 18:52

影／偷帶檳榔入境 被逮還辱罵檢疫人員

2018-06-23 17:36

妻管嚴、沒錢付私生女扶養費 法官：不是理由

2018-06-23 17:25

涉詐補貼款 德安航空前董座100萬元交保

2018-06-23 17:02

路上看到可愛烏龜帶回家 不知是保育類竟觸法

2018-06-23 16:56

男子自稱「性成癮症」屢犯案 法官裁定強制就醫

2018-06-23 16:54

影／千萬麥拉倫北宜違規擦撞貨車 網友：有股療癒感！

2018-06-23 15:16

情侶暗夜開槍強盜 搶2千換來4年多徒刑

2018-06-23 15:07

金變態！站小便斗如廁他竟伸手幫打手槍

2018-06-23 14:12

柴油車誤加95 只上班10多天女員工賠10萬

2018-06-23 13:03

注意！離婚協議證人沒問過另一半就簽名 法官判無效　

2018-06-23 12:22

子控父猥褻判無罪 校方及心理諮商師作證：小孩說謊

2018-06-23 10:42

闖民宅支開女童偷神像金牌 因這原因法官從重判刑

2018-06-23 07:12

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

悚！聯結車司機上車拉門把斷裂 摔落遭貨車輾死

2018-06-23 10:25

「月休3天」不回LINE 女大生獲回音男友秒變大10歲人夫

2018-06-23 21:24

影／千萬麥拉倫北宜違規擦撞貨車 網友：有股療癒感！

2018-06-23 15:16

影／高市鬧區路面塌陷「水泥車才剛起步路就塌了」

2018-06-23 16:51

柴油車誤加95 只上班10多天女員工賠10萬

2018-06-23 13:03

華山分屍木屋附近住戶：曾看到男女脫光嬉戲

2018-06-23 14:37

松梅派出所長退休前請假不准 警友站批分局長耍官威

2018-06-23 12:16

交通隊打臉竹東分局 未依程序呈報車禍

2018-06-23 14:13

影╱超驚險！男童懸空5樓陽台欄杆 消防員搏命搶救

2018-06-23 13:59

就是狂！ 扛著警察大頭娃娃攻上玉山頂

2018-06-23 18:54

高薪中年大叔被資遣 法官幫他討公道

2018-06-23 19:48

高市水泥預拌車停等紅綠燈 道路突塌陷警交管

2018-06-23 15:17

留言就轉帳20萬？刪祖克伯臉書文的駭客小子引起暴動

2018-06-23 22:57

華山分屍木屋今拆除 發現血跡木板暫停作業

2018-06-23 14:19

基隆老婦被壓油罐車下 消防人員救出骨折送醫

2018-06-23 10:35

影／女友求去心情糟 16歲少年散步海中滅頂前獲救

2018-06-23 15:25

女警楊子儀勤奮考上警大 緝毒功夫也一把罩　

2018-06-23 12:25

影／板橋四維公園旁公寓冒猛烈煙火 大批運動民眾圍觀拍照

2018-06-23 22:14

台南新化帝溪橋前道路掏空5公尺大洞 水泥車陷落

2018-06-23 21:11

和小女友親熱10次 7次有罪3次無罪

2018-06-23 11:49

檢舉魔人被蓋布袋 警群組竟瘋傳讚

2018-06-24 09:16

影／警界首位動畫師 第2部作品淚訴家暴傷痛

2018-06-23 15:56

影／馬路過一半變燈號 婦人慘遭油罐車壓車輪

2018-06-23 17:56

影╱陸生提款忘拿以為被偷 台警助他自嘲「少件衰事」

2018-06-23 10:36

她救回31條命！台東消防隊員蘇稚茜獲傑出救護技術員

2018-06-23 14:02

影／華山大草原拆木屋發現可疑血跡 檢警將再次採證

2018-06-23 19:13

國道1號高雄端3車追撞 回堵3公里請避開

2018-06-23 11:53

注意！離婚協議證人沒問過另一半就簽名 法官判無效　

2018-06-23 12:22

訂廉航機票拼錯名 登機被討8600元

2018-06-24 01:23

LED肩燈就是酷 企業捐贈助警夜間執勤安全

2018-06-23 12:42

慘！離婚男與母鬧翻離家 教召令來人沒到遭起訴

2018-06-23 18:52

竹圍漁港警尋獲一浮屍 身份待確認

2018-06-23 14:48

竹東分局警車自撞 2警員掛彩車頭損毀

2018-06-23 11:49

海巡眼尖及時攔阻 安平港查獲6噸走私漁獲

2018-06-23 17:45

男子自稱「性成癮症」屢犯案 法官裁定強制就醫

2018-06-23 16:54

95當柴油 加錯油慘賠4個月薪水

2018-06-24 01:19

金變態！站小便斗如廁他竟伸手幫打手槍

2018-06-23 14:12

影／警界好聲音！桃市保大蔡仁皓比賽奪冠 還曾出EP

2018-06-23 14:13

警巡邏車自撞護欄 悄悄送修…

2018-06-24 01:29

妻管嚴、沒錢付私生女扶養費 法官：不是理由

2018-06-23 17:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top