影／高雄鬧區道路塌陷 晚間恢復通行

2018-06-23 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市三多商圈附近，一心二路靠近文橫三路交叉口，今下午2點55分一輛預拌混凝土車在路口停等紅綠燈，「車子剛起步，道路就塌了」，李姓司機餘悸猶存說，「好在有繫安全帶，差點要飛出去！」，市府水利局初判，道路下方汙水管線接頭破損，加上連日豪大雨，造成路面塌陷，混凝土車陷入坑洞，歷時3個多小時，傍晚6點20分吊車將混凝土車吊起移置路面，狀況初步排除，晚間道路恢復通行。

水利局指出，現場破洞深度約1.5米深、寬2.8米、長3.5米，破洞位置下方有300mm汙水管線經過，深度約6.2米，現場初判，汙水人孔旁管線接頭破損；晚間道路恢復通行，民眾行經仍要多加注意。

前鎮警方局交通組指出，預拌混凝土車未經申請就行駛到禁止行駛管制路線，警方依違反道路交通管理處罰條第60條，開罰處900元到1800元罰鍰。

「好在有繫安全帶不然就要飛出去了」李姓司機無奈說，下午從大發工業區出發，載送17噸水泥到一心二路下水道雨水管線工程，過紅綠燈就要到，在停等紅綠燈時，綠燈要起步時，「道路就塌了，好大一陣晃動，車子右後輪陷入坑洞」。

水泥車右後輪陷入馬路洞裡，卡在路中動彈不得，車上水泥灑落路面約12平方公尺，歷時約3小時，出動吊車，將陷在坑洞混凝土車拉到路面。

市府相關單位水利局、工務局到場，比對圖資後，塌陷路面下方附近，有欣高瓦斯管線、汙水下水道管線、雨水管線、自來水管線等，好在瓦斯管線距離塌陷位置約4公尺，影響不大。