柴油車誤加95 只上班10多天女員工賠10萬

2018-06-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名女子到一處加油站上班僅10多天，今年初她替一輛車加油時，錯把95無鉛汽油加到柴油車內，害加油站慘賠24萬餘元修車費，加油站向她求償10萬元。基隆地院認為陳女未詳加確認油品種類有過失，要分擔加油站損失，判賠10萬元。

基隆地院判決書指出，陳女受雇一間加油站，今年1月10日中午，她替一輛柴油車加油時，拿起95無鉛汽油的油槍加油，害柴油車無法行駛送修。加油站賠償車主24萬807元損失後，拿出陳女簽立的承認加錯油會負責賠償的切結書，要求分擔部分維修費用，因念及她工作期間之付出，僅求償10萬元，其餘款項不再請求，但經以存證信函通知陳女賠償，未獲回應，起訴向陳女求償10萬元。

法院審理時，陳女指稱，當時站長及領班向她表示，沒有寫下切結書就不能下班，她為了早點下班照顧住院的家人，一時慌張才寫了系爭切結書，實非出於本身意願所書寫。

她並指出，受雇僅有10餘日，期間只接受約 9小時的教育訓練，尚未熟悉油槍、油品的位置，以致發生這起事故，依工作規則，當班領班應在新進人員身邊陪同協助新進人員操作油槍及加油，但事故發生時，領班未在她身邊指導，已違反原告的工作規則。

陳女表示，加油機未如同其他加油站之設置模式，將柴油加油機與無鉛汽油加油機予以分流，避免發生加錯油品情形。

法官認為，陳女未舉證證明她在加錯油當天，尚不能獨立操作加油業務，且不同種類油品的油槍是以不同顏色區別，其上並以文字註明油品種類，依陳女的學識、經歷應可分辨加油的種類。她在加油時，如詳加確認油品種類，即使柴油加油機與無鉛汽油加油機設置同一處所，應不會加錯油，因此，加油站未將柴油加油機與無鉛汽油加油機予以分流，並無相當因果關係。