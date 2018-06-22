創作被抄襲賣錢 蕭言中興訟獲賠300萬

2018-06-22 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



精心創作的漫畫角色遭人抄襲，而且還印製成商品販售，讓知名漫畫家蕭言中氣到開記者會呼籲「尊重智慧財產權」，狀告侵權男子賈釗並求償300萬元，案經智慧財產法院一年多的時間審理，今天終於獲勝訴宣判。

蕭言中興訟主張，遭侵權的「The Moment」系列漫畫是他2013年在大陸北京展出的作品，是他靠著手指和平板電腦繪製而成的創作，漫畫旁的文字也是他親筆寫下的創作心得，但賈釗未經同意和授權，就擅自以描繪、臨摩方式，重製他的漫畫角色，並以「The Mouse」名稱發表。

蕭指出，賈釗不僅將重製的創作用於其擔任總監的臉書「Angel TALK法國軟麵包專賣店」粉絲專頁，還將抄襲的動物角色印製成餐巾紙，供台南市「塗鴉空間」書店顧客塗色使用，甚至將畫作裱框，以一幅5000元代價對外販售，明顯侵害著作權。

法院審理時，賈釗辯稱自己和蕭言中曾在2013年有合作關係，當時蕭已授權他一切行銷手法，且同意他將作品重製改作，主張行為屬於著作權法的改作，而非重製，但未提出任何合作證明。

蕭言中對賈釗求償授權金損失200萬元和著作人格權損害100萬元，並主張「Angel TALK法國軟麵包專賣店」臉書專業所有人畢玉琴未進監督責任，放任賈釗在專業上與網友筆戰，應負連帶責任，且須在聯合、自由、中時和蘋果4大報登報道歉。

法院調查，賈釗未提出合約證明自己曾取得蕭言中授權，審理時對求償又未提出意見，最後裁定蕭求償300萬元有理，而畢女須連帶賠償其中30萬元。

另外，事件發生時，賈釗曾在「Angel TALK法國軟麵包專賣店」和網友筆戰，留言「我要新聞再大一點，我再紅一點….我是專業的事件行銷人員」等語，甚至說「我榮沒否認過我是模仿蕭老師」，公然漠視著作權，法院認為有澄清著作權必要。