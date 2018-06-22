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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

撿到用過禮券到巨城購物 被抓包下場慘

2018-06-22 19:44聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹正隆紙廠陳姓員工，去年在進行水銷作業時，發現一旁有SOGO禮券與遠百商品券一疊，差點送進水銷，他馬上下車搶救共3萬4千元的禮券，撿來後給姪女到百貨公司代購衣物時，被櫃姐發現「此為重複使用禮券及商品券消費報警。」新竹地方法院判，陳男依業務侵占罪、詐欺取財罪，2罪6月及4月，應執行8個月，緩刑2年。陳姓姪女犯共同詐欺取財罪判4個月，緩刑2年。

判決書指出，陳男是製紙廠的散漿員，每天就是將回收紙類送往散漿機上進行水銷作業。去年12月中，陳姓員工開鏟車時進行水銷作業，發現一旁有SOGO禮券跟遠百商品券一疊共3萬4千元，本來應要銷毀，但他發現，禮券及商品券也沒標示已使用的註記，以為是沒有用過的，當場佔為己有。

後來，陳男將禮券交給姪女，逛巨城購物中心時，把這批禮券用來購買衣物，花了2萬2300元，得手物品就交給陳男。事後SOGO櫃姐清點發現，此批為重複使用禮券及商品券消費報警。

警方調閱監視器發現，陳女涉案到陳家搜索，發現陳男犯案。陳男及其姪女均坦承犯行。

新竹地院法官依業務侵占罪、詐欺取財罪，2罪6月及4月，應執行8個月，緩刑2年。陳姓姪女犯共同詐欺取財罪判4個月，緩刑2年。

新竹正隆紙廠陳姓員工，工作時把應銷毀的SOGO禮券與遠百商品券一疊佔為己有。示意...
新竹正隆紙廠陳姓員工，工作時把應銷毀的SOGO禮券與遠百商品券一疊佔為己有。示意圖／報系資料照
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禮券詐欺SOGO

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