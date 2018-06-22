台電向3間民營電廠求償92億多元 法院判敗訴

2018-06-22 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



公平會調查星能等9家民營發電業者，認定其一致拒絕調降台電購電費率，涉及「聯合行為」，因此重罰60億700萬元，但處分遭行政法院撤銷。台電另提告指星能、國光、森霸聯合籌組協進會，達成拖延協商，讓台電長期承擔過高之不合理購電費率，求償3間電廠共至少92億4100萬元並登判決書於四大報之一。台北地院日前判台電敗訴，可上訴。

台電提告主張，七零年代因電源開發受阻，經濟部決定開放民營電廠（IPP），由民間設置台電未能即時興建的裝置容量，減緩供電壓力。台電分別與3間電廠訂立售購電合約。

後來，因燃料成本上漲，2007年間與3間民營電廠針對「燃料成本費率調整」協商，雙方達成同意先修訂燃料成本調整機制，由原合約按「前一年台電天然氣電廠平均熱值成本」調整修訂為按「台灣中油公告的發電用天然氣平均熱值成本」，以即時反應天然氣價格變動。

台電指出，當提出請求協商調整資本費時，3間電廠竟與其他間聯合以籌組協進會、多次集會交換意見及分工、達成拖延協商，一致拒絕調降容量費率，遲至2013年間雙方才達成修約合意，導致台電長期承擔過高之不合理購電費率，且9間電廠的聯合行為已遭公平會裁罰。

台電認為，3間民營電廠為特許事業，因強制締約必須向電廠購電，具有相當獨占力。但電廠違反承諾，聯合拒絕依協商修正合理購電價格，違反公平交易法，應依民法債務不履行等規定，負損害賠償責任。

法院表示，就經濟、經營管理實質而言，3間民營電廠是台電發電及供電體系中一環，與台電間實已構成一個單一經濟體，彼此在保證時段不存在競爭關係，且保證時段與非保證時段的能量費率，並非同一市場，各IPP業者非保證時段能量費率縱有競爭關係，也不會使保證時段電價產生競爭。

法院指出，3間民營電廠相互間與台電間既無競爭、無市場存在，難以認定有何聯合行為；且依協商會議記錄，內容並無雙方合意調整購售電合約中，容量電費關於利率影響的資本費率等文字，因此不用負賠償責任。