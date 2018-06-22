氣爆代位求償判決 高市府會上訴並強調無全身而退之事

2018-06-22 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄地方法院就氣爆代位求償訴訟判決，高市府法制局長陳月端強調會上訴，絕不會影響災民權益；高市府並沒有所謂的全身而退，最終判決市府要負擔多少責任，會編預算併同榮化、華運等應賠償金額歸還先向善款委員會借的代位求償金額。

高雄氣爆之後，高雄市政府啟動「代位求償」，先向氣爆善款委員會「借」近10億善款賠償災民，再替3140名災民提出損害賠償的民事官司，要榮化、華運賠償災民，高雄地方法院今天上午先宣判的3案，判榮化、華運各負三成賠償責任，共應賠約2.４億元；雖然高雄市政府要負4成責任，但因逾2年請求權時效，災民已無法向市府求償，有人因此認為高市府「全身而退」。

高市府強調，代位求償的金額是向氣爆善款管理委員會暫借，待與榮化、華運的責任分擔比例確定後，會編預算併華同榮化、華運的賠償金額一併歸還。

高市府推測，今天上午的民事判決之所以判市府要負4成賠償責任，可能以5月間的刑事一審判決為基礎，未審酌許多事實可切斷箱涵施工及氣爆之因果關係，也對於市府主動促成與榮化、華運三方協議推動和解工作的努力有所誤解，以為市府未與災民和解，導致民事與刑事判決一樣，將高市府、榮化與華運各打五十大板，高市府對此深切遺憾。

上午判決的3案金額是高市府求償救助計畫審查金額的八成五，高市府認為此證明高市府推出的求償救助計畫及審查機制已能及時填補災民損失，為回應災民的期待，會即刻上訴。

對於因代位求償已取得救助金的災民，高市府強調今天的民事判決金額不會影響災民權益；判決中提及向高市府請求權時效消滅扣減之事，是市府與榮化、華運內部責任分擔問題，與災民權益無關；市府一定會堅守「多退少不補」原則，如法院判賠較多，會補給災民賠償金，如判賠較少，也不會向災民追討，請災民不用擔心。