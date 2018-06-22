高雄氣爆案民事宣判 法院：中油免責、高市府有4成過失

2018-06-22 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



4年前高雄氣爆造成32死、321傷，高市府當初替災民提出代位求償救助計畫，受理災民損害賠償請求權讓與，市府替3140多名災民代位求償，提告中油、榮化、華運等公司賠償傷亡、財損。高雄地院分6案審理，今上午宣判3案，法院判決認定，高市府在氣爆案有4成過失責任，榮化、華運各有3成過失，上午代位求償宣判三案，判榮化、華運須負擔賠償6成，賠償2億4千多萬。

高市府當初協助災民提出「氣爆事件求償救助計畫五部曲」，法院認定市府在氣爆案中有四成過失。記者劉星君／攝影 分享 facebook

高雄地院民事判決認定，市府在氣爆案中有4成過失，榮化、華運應分擔比例為各3成。市府代位求償提告中油部分，法院認定中油免責，中油不是管線的所有人，無須負擔保養、檢測、維護的義務。

中油也對榮化提告求償9千多萬，因為氣爆發生，導致中油所有埋設在三多路、凱旋路地下6吋苯管、8吋乙烯管、6吋LPG管、12吋燃料油管的陰極防蝕法失效無法繼續使用，其相關管線所受的損害，法院判榮化賠償中油4千多萬元。

氣爆發生後，高市府提出「氣爆事件求償救助計畫五部曲」協助災民打官司，寫著「市府先付錢給您，再代您打官司」，當時市府角色被質疑。

法院審理期間，榮化、華運提出，市府用善款來換取災民賠償請求權；判決指出，高市府統籌分配善款，扮演社會救助角色，縱有自社會大眾受領善款事實，善款不是損害賠償金額一部分，因此被害人等仍得將其等損害賠償債權讓與高市府，災民的請求權仍存在，不因債權讓與而變更。

判決指出，被害人對高市府的賠償請求權已超過兩年時效，因此榮化、華運等的賠償金額，依法應免除高市府應分擔的比例，判榮化、華運負擔賠償6成，上午三案代位求償金額7億多元，判榮化、華運需賠2億4千多萬元；下午4點代位求償另3案宣判。