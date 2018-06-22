親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華山大草原惹議
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

史上最便宜iPhone這裡買！只要台幣1200 「保證新機」

高雄氣爆案民事宣判 法院：中油免責、高市府有4成過失

2018-06-22 13:05聯合報 記者劉星君╱即時報導

4年前高雄氣爆造成32死、321傷，高市府當初替災民提出代位求償救助計畫，受理災民損害賠償請求權讓與，市府替3140多名災民代位求償，提告中油、榮化、華運等公司賠償傷亡、財損。高雄地院分6案審理，今上午宣判3案，法院判決認定，高市府在氣爆案有4成過失責任，榮化、華運各有3成過失，上午代位求償宣判三案，判榮化、華運須負擔賠償6成，賠償2億4千多萬。

高市府當初協助災民提出「氣爆事件求償救助計畫五部曲」，法院認定市府在氣爆案中有四...
高市府當初協助災民提出「氣爆事件求償救助計畫五部曲」，法院認定市府在氣爆案中有四成過失。記者劉星君／攝影
分享

高雄地院民事判決認定，市府在氣爆案中有4成過失，榮化、華運應分擔比例為各3成。市府代位求償提告中油部分，法院認定中油免責，中油不是管線的所有人，無須負擔保養、檢測、維護的義務。

中油也對榮化提告求償9千多萬，因為氣爆發生，導致中油所有埋設在三多路、凱旋路地下6吋苯管、8吋乙烯管、6吋LPG管、12吋燃料油管的陰極防蝕法失效無法繼續使用，其相關管線所受的損害，法院判榮化賠償中油4千多萬元。

氣爆發生後，高市府提出「氣爆事件求償救助計畫五部曲」協助災民打官司，寫著「市府先付錢給您，再代您打官司」，當時市府角色被質疑。

法院審理期間，榮化、華運提出，市府用善款來換取災民賠償請求權；判決指出，高市府統籌分配善款，扮演社會救助角色，縱有自社會大眾受領善款事實，善款不是損害賠償金額一部分，因此被害人等仍得將其等損害賠償債權讓與高市府，災民的請求權仍存在，不因債權讓與而變更。

判決指出，被害人對高市府的賠償請求權已超過兩年時效，因此榮化、華運等的賠償金額，依法應免除高市府應分擔的比例，判榮化、華運負擔賠償6成，上午三案代位求償金額7億多元，判榮化、華運需賠2億4千多萬元；下午4點代位求償另3案宣判。

中油氣爆

相關新聞

兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55

台南大同地下道路面坍塌 預計今下午3時恢復通行

2018-06-22 11:47

配合地制法修正 中高階警官一夕升官大風吹

2018-06-22 11:20

三新科檢察長人事出爐！ 費玲玲接金門高分檢

2018-06-22 08:48

女騎車疑撞救生圈架 翻落大排水溝不治

2018-06-22 08:34

涉詐補貼 德安航空董事長收押

2018-06-22 00:36

抓出藏鏡人！淹水片造謠 林邊將提告

2018-06-21 23:52

前最高法院院長吳啟賓辭世 享壽81歲

2018-06-21 22:59

RCA案三審 最高法院8月16日宣判

2018-06-21 19:32

又見商業間諜！南亞科技機密外洩 損失高達38億

2018-06-21 18:58

德安航空詐領 董座郭自行裁定羈押禁見

2018-06-21 18:04

枕邊人持刀相向 他提離婚因這理由敗訴

2018-06-21 17:47

要像納粹、日軍實驗？律師：RCA員工受雞尾酒式毒害

2018-06-21 17:31

中廣板橋土地遭國家追討提告 行政法院：私法關係

2018-06-21 15:20

製作電腦「惡意程式」窺人隱私 判刑4月

2018-06-21 15:20

多少研究支持RCA案受害勞工？ 台大教授細數有這些

2018-06-21 14:42

人妻砸百萬作法想離婚結新歡 沒效告法師詐欺

2018-06-21 14:37

未結帳先拆封遭阻 男子辱罵超商女店員判刑

2018-06-21 14:28

RCA案三審辯論 律師要求速審判

2018-06-21 14:16

德安航空詐領案 董座郭自行聲押禁見

2018-06-21 14:14

悔悟？他認了14年前的摩鐵搶案 法官輕判

2018-06-21 13:56

影／全民瘋世足 天九牌賭場讓賭輸球迷翻本卻馬上被逮

2018-06-21 13:37

勞動事件法有利勞工打官司 勞工陣線：勞權踏出第一步

2018-06-21 13:21

保障勞權 未來各級法院將設勞動法庭

2018-06-21 12:55

RCA案召開三審辯論庭 學界齊聲援受害勞工

2018-06-21 11:48

歐洲跨境詐騙被查獲 檢方拍賣嫌犯BMW

2018-06-21 11:37

連日豪雨動邪念 4男港邊偷船

2018-06-21 11:35

桃園老人長照中心爆財務糾紛 27床遭查封拍賣

2018-06-21 11:33

撞人肇逃監視器沒拍到 警用這招揪出嫌犯

2018-06-21 11:29

批陳亭妃「說謊的候選人」遭求償200萬 周玉蔻未出庭

2018-06-21 11:06

黃國昌為「核食說」告洪秀柱 二審洪無罪確定

2018-06-21 10:13

影╱RCA案三審辯論 員工：我們逐漸凋零不能再等！

2018-06-21 09:42

德安航空詐領案 董座郭自行遭聲押禁見

2018-06-21 09:40

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

華山分屍男家中像資源回收場 妻小至今下落不明

2018-06-21 16:32

分屍三個月前就警告 里長：死者真的很冤枉

2018-06-21 14:38

義助修復分屍遺體 烤玉米店老闆邊哭邊捐款道謝

2018-06-22 08:14

29元結帳變58元？ 招牌上見「超小2字」才知被騙

2018-06-21 16:59

影／暖暖跳軌屍不再是「編號A092」 老父灑淚正名「愛女」

2018-06-22 11:55

派出所長考上博士班 警分局長貼紅榜道賀

2018-06-21 16:28

分屍案是情感問題？宅神諷徐國勇：宇宙最佳公關

2018-06-22 07:05

又見商業間諜！南亞科技機密外洩 損失高達38億

2018-06-21 18:58

沒錢召妓還叫8000元的小姐 想用「強ㄟ」GG了

2018-06-21 19:47

衛生紙用超兇？兒子「暖男」行為讓他哭笑不得

2018-06-22 09:57

影／彰化轎車自撞4死 警：拋出車外2女疑未繫安全帶

2018-06-21 13:54

道歉也沒用！殺人棄屍沈文賓更三審仍判死刑

2018-06-22 10:19

流浪大豬公落河 鄉長出動怪手救援贏掌聲

2018-06-21 21:05

前最高法院院長吳啟賓辭世 享壽81歲

2018-06-21 22:59

一中街水利大樓驚傳女子墜樓 無生命跡象送醫搶救

2018-06-21 16:11

「缺錢就來」 泰女揪同鄉來台賣淫淘金

2018-06-22 00:43

老公沉迷女網友鹹濕對話 妻子壓力大失眠離婚

2018-06-21 15:38

華山分屍案3人到案說明 鑑識中心重回小木屋採證

2018-06-21 18:11

百公斤男扮男模騙少女裸照 恐嚇月繳贖金被逮

2018-06-21 14:36

影╱重機粉注意！這傢伙專在臉書社團賣盜版配件

2018-06-22 10:04

一張照片才知道警察多辛苦 網友：謝謝您！警察

2018-06-22 12:22

女重考生疑因感情受阻 一中街水利大樓墜樓不治

2018-06-21 19:13

模範公務員警察轉消防 太缺人曾1人出勤救護

2018-06-21 21:09

影╱賠到脫褲！貨車連撞7輛高檔重機加百萬賓士休旅車

2018-06-22 10:40

麻豆警備隊長告別式 順利進行備極哀榮

2018-06-22 09:34

配合地制法修正 中高階警官一夕升官大風吹

2018-06-22 11:20

華山分屍案死者胸部下落不明 警方採證軍綠色塑膠箱

2018-06-22 11:00

高一公民題目「美國對兩岸立場敘述」 答案引網友爭論

2018-06-21 15:02

培訓搜救犬疑浮報公款600萬 隊員說出隱情

2018-06-21 15:54

台東警方破暴力組織犯罪集團 12人送辦

2018-06-22 11:30

「後港老大」跨年夜指示小弟砸旅館 被捕後龜縮了

2018-06-21 16:49

三新科檢察長人事出爐！ 費玲玲接金門高分檢

2018-06-22 08:48

影／陸客一家三口假觀光真行乞 稱讚台灣人更有愛心

2018-06-21 13:34

6歲男童台東池上飯店溺水 急救恢復生命跡象

2018-06-21 19:14

影／婦遭肇逃車撞身亡 外甥泣做給她的麵包送不出去了

2018-06-21 17:34

抓出藏鏡人！淹水片造謠 林邊將提告

2018-06-21 23:52

「將軍又來騙了」！這回愛的禮物得拿錢換

2018-06-21 14:28

多少研究支持RCA案受害勞工？ 台大教授細數有這些

2018-06-21 14:42

屁孩臥軌還挑釁「你們該學學我」 網友：撞死算了！

2018-06-21 15:31

查分屍案第一現場 警重返華山搜索採證

2018-06-22 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top