兩惡男性侵少女還強拍影片 最高院判有罪定讞

2018-06-22 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



高雄市劉姓、葉姓男子2015年6月性侵一名16歲高職女生，且劉男還以手機錄下少女被葉男抱起「女上男下」的36秒性愛影片，遭起訴妨害性自主。橋頭地院認定屬合意性交，判處兩人無罪；二審依強制性交等罪改判劉、葉8年6月、7年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

兩人明知被害上女未成年，葉卻開車載女子去劉住處，一起打牌、喝酒，藉此鬆懈少女心防後，劉便向女方摟抱求歡遭拒，葉隨即利用體型上優勢，從背後環抱少女，強行脫掉衣褲。少女用手推拒並說「不要」，仍因酒後無力抵抗，進而遭兩人輪番性侵得逞。

過程中，劉男還以手機錄下少女被葉男抱起「女上男下」的36秒性愛影片。葉姓男子得逞後，少女隨即穿上衣服，獨自走到某飯店附近，邊大哭邊打給親友，並在親友們陪同下去醫院驗傷、報警。

兩人均否認性侵，辯稱是少女喝完酒後自願與他們發生關係。一審以性愛影片即認定兩人並非性侵，但二審認為影片僅36秒，而性侵過程共15分鐘，不能以片斷性交情節，認定為合意，且少女與兩人體型相差懸殊、案發後少女離開房間與兩男沒有交談且態度冷漠、立即向親友告知被性侵，且出現創傷後壓力症候群、自殘等行為，因此認定兩人確有犯行。

二審依強制性交罪，處劉姓男子7年6月，他又犯以其他違反本人意願方法，使未成年人被拍攝性交行為電子訊號罪，處有期徒刑5年2月。應執行有期徒刑8年6月；葉姓男子則依強制性交罪，處有期徒刑7年6月。