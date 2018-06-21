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蔡英文談年改：深刻體會馬英九當年猶豫的原因

製作電腦「惡意程式」窺人隱私 判刑4月

2018-06-21 15:20聯合報 記者王聖藜╱即時報導

黃姓男子製作可駭入他人電腦的「木馬程式」販賣，由買家招攬懷疑伴侶不忠的民眾付費取得，被檢方起訴。一審時，黃被判刑2月，檢方上訴，台北地院今天二審宣判，依製作專供犯罪之電腦程式罪，判黃有期徒刑8月，減刑為4月，得易科罰金12萬元，犯罪所得13萬8000元沒收。可上訴

檢方指控，黃自2006年3月起，向大陸網友購買或下載取得「彩虹」、「黑洞」等有遠端遙控、螢幕擷取、鍵盤側錄功能的「木馬程式」，以「花指令」添加器及「加殼」、「脫殼」連結成單一程式，再以數千元陸續出售給許姓男子。

許將程式轉交給李姓女子，在網路上登廣告稱「專業網路徵信服務諮詢」、「帳（號）密（碼）破解服務」、「是否有解不開的心結？懷疑另一半劈腿卻無證據？破解各種信箱＆網站密碼 遠端觀看對方視訊＋螢幕」，如果客戶聯絡，即由許以1到3萬元代價到府交付軟體，並實際指導操作。

2006年10月，陳姓男子想入侵女朋友的電腦查看，向許購買程式使用，2006年12月，程姓男子先聯繫李女，後來反悔，許與李女不甘損失，在許男電腦植入「木馬程式」，被害人察覺有異，向刑事警察局報案，不過，被害人偵審中對程男、李女撤告，只有黃被審判。

法院審理時，黃認罪，一審被判刑4月，減刑為2月，檢察官認量刑太輕，提起上訴，二審認為，黃為圖私利，提供惡意程式供別人犯罪，危害資訊安全、社會治安，黃2007年10月審判中出境被通緝，今年1月才歸案，尚未被害人和解，撤銷改判。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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