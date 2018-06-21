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中廣板橋土地遭國家追討提告 行政法院：私法關係

2018-06-21 15:20聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

扁政府時間認為國家多筆土地遭中國廣播公司占用，開始追討。中廣提告主張，交通部於民國74年間，移轉新北市板橋區民族路四筆土地給中廣為政府提供的「戰時損失補償費」，雙方間「作價轉讓」是公法上關係。台北高等行政法院認定為私法關係，行政法院無管轄權，今裁定移轉台北地院民事庭審理。

中廣全台多筆土地遭政府追討後，針對新北板橋區、新北八里區、彰化縣芬園鄉、花蓮縣市、嘉義縣民雄鄉等數筆土地，各提民事確認土地所有權訴訟。法院也陸續認定土地為國家所有，中廣敗訴，另應給付國家上億元不當得利。

中廣另闢司法戰場，向台北高等行政法院提確認法律關係存在之訴，主張板橋四筆土地是經國防最高委員會決議，將原本政府應給予的補助費及戰時損失補助，換算成土地價值給付。

中廣指出，因當時對日抗戰勝利後，相關文件在兵荒馬亂之際均未及攜出，才會發生政府核准接收土地，卻遲至74年才辦妥所有權移轉登記。以相關函令，此為國家行使公權力，雙方就這四筆土地有作價轉讓的公法上法律關係存在。

案經合議庭審理，認定土地作價轉讓的法律關係屬私法關係。檢視雙方其他民事案件，中廣就土地「作價轉讓」的法律關係，多次主張「當事人間已就價款之抵充『達成合意』，實際上並已扣抵轉帳在案」、「作價轉讓」實即為「買賣」。但於本件訴訟就「作價轉讓」為相反主張，認是政府公權力行使，屬公法的法律關係，有違禁反言原則。

合議庭指出，國家因接收而原始取得土地，之後就該土地究如何處理，與接收行為或委託接收屬性，不可混為一談。中廣主張的作價轉讓，實際上是雙方就作價轉讓達成合意，約定交通部移轉土地所有權給中廣，中廣則須付錢給交通部，符合民法上買賣定義。政府機關並非基於高高在上公權力地位，而是在平等地位下，與原告所簽訂私法契約。

合議庭表示，至於中廣如何付取得國有土地的錢？是付現或用既有債權抵充？用以抵充既有債權，屬私法或公法債權？抑兩者兼有？僅屬契約當事人付錢方式，並不影響本件作價轉讓是雙方基於平等地位，合意成立的私法上契約，並非公法上法律關係。

中廣

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