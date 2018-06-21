RCA案召開三審辯論庭 學界齊聲援受害勞工

2018-06-21 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



纏訟超過10年的台灣美國無線電公司（RCA）工傷集體訴訟案，今日上午在最高法院召開三審的言詞辯論庭，學界也選在上午召開記者會聲援，強調RCA或六輕化學毒物汙染等公害爭議，若在流行病學、毒理學與健康風險評估研究上都有充分證據，法院就應加以援引，作為判斷勞工罹病的科學證據。 纏訟超過10年的台灣美國無線電公司（RCA）工傷集體訴訟案，今日上午在最高法院召開三審的言詞辯論庭，學界也選在上午召開記者會聲援。由左至右為陽明大學科技與社會研究所所長林宜平、台灣大學公共衛生學院院長詹長權、台大醫院環境職業醫學部主任陳保中、世新大學社會發展所教授陳信行。記者羅真／攝影 分享 facebook

美國家電大廠RCA於1969年在台設廠、1992年關廠，關廠後遭爆長期將三氯乙烯等有毒的有機溶劑倒入廠區深洞，汙染土壤與水源，隨後陸續有上百名曾在RCA服務的員工罹癌。受害勞工於2004年展開訴訟，2015年首度勝訴，去年二審再度勝訴，關鍵在於法官援引日本發展出來的「疫學因果關係」概念。

陽明大學科技與社會研究所所長林宜平說，在過去，化學毒物汙染受害勞工必須證明，罹患某種癌症是因為在多少年前、在哪間公司、接觸到哪一種有害物質、暴露了多少劑量等，但這幾乎不可能，也因此在這類爭訟中，受害勞工永遠失敗。

林宜平說，日本發展出「疫學因果關係」概念，「疫學」是日文「流行病學」的意思。這個概念是指，化學毒物汙染等公害爭議應參考流行病學資料，當研究證據顯示暴露在某物質中，罹患某疾病的機率隨之提升，就很大程度確認了該物質暴露與該疾病之間的因果關係。

台灣大學職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中說，國內針對RCA員工的調查顯示，與一般人相較，RCA員工發生女性乳癌的機率顯著較高，員工早產風險較高，他們的下一代的死亡率、先天性缺陷風險與白血病等癌症風險皆較高。國內甚至有毒物學研究，將廠址內的地下水挖出，混合出同樣成分，再餵給小鼠，結果發現小鼠發生乳腺瘤、肝腫瘤、子宮內膜增生肥大等，與流行病學觀察到的現象不謀而合。

學界期盼最高法院能延續一審、二審中援引「疫學因果關係」概念，藉由國內流行病學、毒理學與健康風險評估研究，作為判斷RCA員工罹病的科學證據，還給受害勞工正義。