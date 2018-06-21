涉詐領民航局公款 德安財務長連紀誠送北檢

2018-06-21 02:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署偵辦德安航空詐領公帑弊案，懷疑董事長郭自行涉嫌製造不實支出，擴大自己虧損，藉由飛機維修等名義，向交通部民航局申請虧損補貼款，不法所得超過5億元，犯罪時間長達10年；檢方昨天指揮調查局搜索德安航空、台東、高雄小港機場營運維修站及郭的住家，約談郭自行與德安財務長連紀誠等9名被告，其中4人出國未到案，連紀誠今天凌晨由調查官陪同移送北檢複訊。

據了解，郭自行否認有詐領補助款，辯稱一切請款都在合法範圍。連紀誠移送複訊時大方讓媒體拍照，但未發表意見，不排除遭檢方強制處分。

德安航空成立前身為達信航空，主要經營「台東─綠島、蘭嶼」、「高雄─望安、七美」、「馬公─七美」、「南竿─東引、莒光」等航線，除每天提供離島24航班次，也有直昇機提供緊急醫療運送、物資運補、空拍等服務。已故紀錄片導演齊柏林參加「看見台灣」首映會時，就是搭德安航空直昇機從台北飛高雄。

由於離島航線經營不易且常年虧損，交通部考量航空公司僅賴機票收入難以支應開銷，訂定「大眾運輸事業補貼辦法」，航線經營如有虧損，航空公司就可檢具負債表、損益表、現金流量表等資料，向部民航局申請「離島航線營運虧損補貼」，每年可申請2次；民航局2005年發包離島航線標案，由德安航空取得資格，標案契約十年。