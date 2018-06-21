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德安老董涉詐領上億補助款 檢調漏夜偵訊

2018-06-21 00:36聯合報 記者張宏業╱即時報導

德安航空涉詐5億，4年載客少2成虧損加大。 圖／聯合報系資料照片
德安航空涉詐5億，4年載客少2成虧損加大。 圖／聯合報系資料照片
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台北地檢署偵辦德安航空詐領公帑弊案，懷疑董事長郭自行涉嫌製造不實支出，擴大自己虧損，藉由飛機維修等名義，向交通部民航局申請虧損補貼款，不法所得超過5億元，犯罪時間長達10年；檢方昨天指揮調查局搜索德安航空、台東、高雄小港機場營運維修站及郭的住家，約談郭等9名被告，其中4人出國未到案，有5名被告到案說明。

據了解，郭自行否認有詐領補助款，辯稱一切請款都在合法範圍，他與德安財務主管預計今天凌晨移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

德安航空成立前身為達信航空，主要經營「台東─綠島、蘭嶼」、「高雄─望安、七美」、「馬公─七美」、「南竿─東引、莒光」等航線，除每天提供離島廿四航班次，也有直昇機提供緊急醫療運送、物資運補、空拍等服務。已故紀錄片導演齊柏林參加「看見台灣」首映會時，就是搭德安航空直昇機從台北飛高雄。

由於離島航線經營不易且常年虧損，交通部考量航空公司僅賴機票收入難以支應開銷，訂定「大眾運輸事業補貼辦法」，航線經營如有虧損，航空公司就可檢具負債表、損益表、現金流量表等資料，向部民航局申請「離島航線營運虧損補貼」，每年可申請2次；民航局2005年發包離島航線標案，由德安航空取得資格，標案契約十年。

據調查，郭自行被控從2005年起，涉嫌長期偽造不實的補貼計畫書，藉由浮報機隊維修費、顧問費及相關管銷支出名義，擴大虧損金額，營造支收不平衡假象，再持不實發票憑證，每年向民航局申請1億多元補助款，且金額逐年增加，前年補貼款更超過2億元；為清查飛機維修是否有不實報銷，檢調昨天另以證人身分約談台東、高雄小港機場主管。

小港機場德安航空航線

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