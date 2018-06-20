德安航空涉詐5億 4年載客少2成虧損加大

2018-06-20 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



德安航空經營蘭嶼、綠島、七美、望安等五條航線，但飛安狀況頻傳，調查局接獲檢舉，指德安航空董事長郭自行長期做假帳超過10年、擴大虧損金額詐領民航局補助，詐騙金額超過5億元，台北地檢署今天指揮調查局搜索8個處所並約談郭自行等多人到案。

民航局為照顧當地居民，蘭嶼、綠島、七美、望安航線10多年來以招標方式評選航空公司經營，並給予虧損補貼，德安航空過去租用飛機機齡已超過20年，2016年起年起租用新飛機，虧損加大、補貼款也增加約1億。

德安從2005年開始營運國內5條離島定期航線，包括台東─綠島、台東─蘭嶼、馬公─七美、高雄─七美、高雄─望安，過去四年分別起降8683架、載用13.5萬人，依序為6843架次、10萬人，5825架次、8.6萬人，直到去年才止跌回升為7199架次、9.8萬人次。

根據民航局統計，德安航空於2014至2016年間，分別獲得民航局補貼款1.27億元、1.39億元、2.25億元，逐年增加，3年總計達4.91億元，去年獲利超過2000萬元，不過累積虧損仍約2.8億元。

根據「大眾運輸事業補貼辦法」與相關規定，立榮、德安等經營偏遠離島航線的業者，每年必須檢附會計師簽證之前一年度財務報告，向民航局提報該年度「補貼計畫書」。民航局人員初步審查後，會邀集學者專家召開審查會，通過的版本，即為該年度補貼上限。今年以前，相關計畫需報請交通部同意。

根據此一機制，業者提報的補貼計畫，還必須經專業會計師提供補貼評估報告，而民航局審查過程中，除了政府部門的主計人員，也包括了專業會計師。

業者的補貼計畫書經審查通過後，以半年為期，由業者檢具相關收據、文件，向民航局申請該期補助。民航局人員審查後，也另外再請會計師審視。