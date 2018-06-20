拿發票讓阿扁報國務機要費 種村碧君捧心求停審

2018-06-20 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北地院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地檢署起訴種村碧君，她堅稱「是幫吳淑珍作公益啦！」，北院依貪汙罪判她4年徒刑，褫奪公權2年。高等法院今續行準備程序，但種村碧君不僅搭輪椅出庭、稱身體虛弱，還希望能停審。

種村碧君今天出庭時，右手不斷揉搓心臟，也不斷咳嗽，咳到人都彎至桌子下，錄事還遞上衛生紙。律師表示，種村碧君身體機能下降，有憂鬱等病症，走路也會跌倒；法官將調取台大醫院的就診紀錄，釐清她健康狀況。

辯護律師吳孟良表示，有立委提會計法修正，希望能將國務機要費除罪化，因此希望法官能「等一下」，再者種村的身體狀況欠佳，本案的正犯（指陳水扁、吳淑珍）也還沒審，沒道理先審幫助犯。

種村碧君原名「李碧君」、「李淑雅」，為日本籍，她為掩飾吳淑珍的詐領犯行，一度涉及偽證罪，但因事後自白，偽證部分獲緩起訴。

2009年北院審理國務機要費案，閱卷後認定陳致中、陳幸妤、趙建銘和種村碧君提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，但檢方沒處理，北院向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪起訴種村碧君。檢方指控，吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以700多張詐領國務機要費的非機密費2600萬元，其中，由種村碧君提供的有135張發票，助扁、珍詐領了542萬9220元。

法官也告發陳致中和陳幸妤、趙建銘提供結婚文定開銷、寵物狗「勇哥」飼料費、房屋稅、交通罰單、保險費、私人物品、書籍等發票。