女模命案辯論 檢方為何引用東野圭吾小說求處死刑？

2018-06-19 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



日本作家東野圭吾作品「空洞的十字架」。圖／取自博客來網站 分享 facebook 男子程宇去年在南港廢棄商場性侵殺害陳姓女模，遭檢方求處死刑，士林地方法院今辯論終結，定7月10日宣判；今辯論過程中，檢方引用日本作家東野圭吾作品「空洞的十字架」，指出程宇再犯可能性高，死刑對被害家屬而言是最低門檻，死刑執行完畢後，家屬的人生才開始。

東野圭吾是日本知名的推理小說作家，許多作品被改編成漫畫、電視劇或電影，如「解憂雜貨店」除了在日本改編拍成電影，還有中國版。

東野奎吾的「空洞的十字架」2014年底出中文版，藉由故事探討了死刑存廢的議題，據部落格「My Angel 我的天使日誌」整理的劇情大要如下：

「痛失愛女的中原與小夜子兩人，在兇手被判死刑後，無法再面對彼此而離婚，婚後小夜子成為自由撰稿人，寫一些關於犯罪與死刑的議題；中原則接下舅舅寵物殯葬業的工作。多年後，中原在先前同為偵辦女兒命案的佐山刑警告知下，知道了小夜子的死訊。

在追查殺害小夜子兇手的過程與疑點中，中原循著小夜子過去這些年的生活，找到了蛛絲馬跡，帶出序章出現的史也與沙織。殺死小夜子的兇手是史也的岳父，兇手為了不讓多年前史也與沙織殺死剛出生孩子的真相曝光，進而對小夜子痛下殺手。」

這名部落客在文中指出死刑對被害人家屬來說，「死刑是歇腳亭，但絕不是終點。」小夜子的家屬覺得，雖然他們也認為殺害小夜子的兇手不會被判處死刑，但他們還是希望在法庭上一定要說出「希望將兇手求處死刑」這句話。雖然在小夜子留下的遺稿中，小夜子對死刑的意義有所動搖，但其家屬的想法似乎也為小夜子做了解釋。

另一部落客「喵魔的亂想魔境」則指出，「空洞的十字架」是站在受害者的角度上，反對「以廢除死刑為名的暴力」，不應該強迫受害者或其家屬原諒，

書中拋出如下內容：對遺族來說，凶手的死根本不是「償還」，只是走出傷痛這條漫漫長路上的某一站而已，而且，即使經過了那一站，也無法看到未來的路，完全不知道自己該克服什麼、走向那裡，才能夠得到幸福。但如果這種為數不多的歇腳站也被奪走，遺族到底該怎麼辦？廢除死刑，就是這麼一回事。