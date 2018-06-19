網路詆毀墾丁評論造假 縣府助受害店家揪「凶」

2018-06-19 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁近兩年遊客數大跌，負面評論也不時繃出；最近有網友在Google地圖給墾丁多家商店、民宿一星負評，因有「我女友被員工強姦」、「飯菜有糞便，地板上有針筒」等離譜的不實評論，惹怒眾商家，縣府為維護墾丁商譽，今天除予譴責，也請縣警局刑警大隊及電信警察揪出行為人，將協助受害店家提告及求償。

「這次事件縣府絕不姑息，希望遏止不實謠言，懲罰散播不實謠言者！」屏東縣政府發言人黃建嘉說，墾丁近來接連遭受網路風波影響，對許多認真努力打拼的商家業者及在地居民並不公平，縣府持續輔導、宣導業者做好自我管理，提供優質、友善的旅遊環境，但仍有惡意網路謠傳中傷墾丁，太惡劣了。

該事件源於一名Harry Wan網友，透過Google地圖給予墾丁的店家一星評價，但誇張離譜的不實評論內容，從本月10日後陸續出現在地圖評論上，受害店家從餐廳、衝浪店到民宿都有，內容有「老闆非禮我女友，還拿槍指嚇我們」、「麵有針筒後被老闆娘用刀砍，差點送命」、「吃到狗的屎」、「吃到屎，飲品有血」等明顯不實的內容。

黃建嘉表示，該名網友一天內在Google地圖連續留下不實且惡劣的評論，恆春警分局主動訪查後，初步調查有13家商家受害，縣府今天已請刑警大隊及電信警察追查幕後網友，並透過Google平台檢舉功能，檢舉該類明顯不當的留言，在第一時間將受影響商家的商譽損害降到最低。