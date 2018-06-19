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竊盜前科女又偷老翁5千塊 被逮後已經花掉逾一半

2018-06-19 15:58聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣是全國的「高齡縣」，年長者的子女不在身邊，宵小常對獨自在家的長者詐騙行竊。昨天，有偷竊前科的李姓女子故技重施，假冒租客到76歲老翁家中問東問西，趁機偷了近5千元現金，老翁事後發現報警，李女4小時內就在圖書館被員警逮獲，當場坦承犯行。

52歲李女昨早11時強行進入老翁家，一進門就說「我來看房子的！」老翁感到莫名其妙，當下打給老伴詢問「家裡有在租房子嗎？」這時，李女趁老翁講電話，短短幾秒就偷走沙發上的手提包，直接離開。

老翁看到李女不發一語離開，甚感不對勁，立刻檢查家中物品是否遺失，沒想到，裝有近5千元現金、證件的手提包還真不見了！老翁當下馬上報警，警方調閱附近監視器，並在LINE群組上請分局同仁協助盤查。

下午3時，北埔派出所女警劉育姍、楊庭毓在新城圖書館發現有女子髮型、年紀及衣著都與李女相似，上前盤查後，發現就是李女本人，李女知道已無從狡辯，當下坦承犯行，拿出所竊贓物，但她供稱，已經花掉3千5百元了！警訊後將她依竊盜罪函送法辦。

花蓮新城分局長廖修鴻呼籲，民眾應多注意家中長者行動，盡量勿讓長者獨居家中；廖修鴻表示，長者需要幫助應多向派出所反應，警方也會加強巡邏，減低長者遭詐騙情形。

李女將老翁手提包偷走，包內有現金、駕照、行照等重要證件。圖／警方提供
李女將老翁手提包偷走，包內有現金、駕照、行照等重要證件。圖／警方提供
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警方調閱監視器循線逮到李女。圖／警方提供
警方調閱監視器循線逮到李女。圖／警方提供
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圖書館詐騙偷竊

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