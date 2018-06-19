親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
射箭教練分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」

愛到不想放手！刪男友獲奬學金電郵 判賠600萬

公示送達登報走入歷史 法院全面E化辦理

2018-06-19 14:01聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

因應電子e化趨勢，立法院通過修法，民眾打官司的「公示送達」及「拍賣公告」可直接於...
因應電子e化趨勢，立法院通過修法，民眾打官司的「公示送達」及「拍賣公告」可直接於法院網站辦理公告，除法院認為必要外，不用再自費登報。記者賴佩璇／攝影。
分享

因應電子e化趨勢，立法院通過修法，民眾打官司的「公示送達」及「拍賣公告」可直接於法院網站辦理公告，除法院認為必要外，不用再自費登報。司法院去年已發函各法院，也將於外網設置民事公告專區，以節省當事人費用支出並方便民眾查詢。

司法院民事廳長邱瑞祥今指出，總統府已公布修正民事訴訟法及強制執行法部分條文。民事訴訟法第151條，公示送達，應由法院書記官保管應送達之文書，而於法院之公告處黏貼公告，曉示應受送達人應隨時向其領取。但應送達者如係通知書，應將該通知書黏貼於公告處。除前項規定外，法院應命將文書之繕本、影本或節本，公告於法院網站；法院認為必要時，得命登載於公報或新聞紙。（今年12月13日施行）

強制執行法第84條，拍賣公告，應揭示於執行法院及不動產所在地或其所在地之鄉鎮市（區）公所。拍賣公告，應公告於法院網站；法院認為必要時，得命登載於公報或新聞紙。（今年6月15日施行）

民事廳表示，例如「履行同居義務」的公示送達、「債權人拍賣債務人房產」的拍賣公告等，民眾只要動動手指，點閱司法院網站，進入「新聞公告」的「公示送達」專區，即可以姓名、案號等關鍵字，輔以公告日，進行查詢公示送達文書。

司法院民事訴訟立法院

相關新聞

前金管會主委病逝 元配兒打官司要繼母平分房產

2018-06-19 13:17

愛犬生病越醫越糟 狗主人臉書罵黑心獸醫判無罪

2018-06-19 12:13

性侵無意識的她？法官：她能步行10層樓梯還吵架

2018-06-19 11:45

RCA案最高院將辯論 自救會呼籲法庭直播

2018-06-19 11:30

求復合不成10刀刺死她 前保全二審判15年

2018-06-19 10:52

在別人房子自殺 凶宅傷房價…父母判賠

2018-06-19 00:21

涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑

2018-06-18 17:40

以結婚前提交往男每月匯款當聘禮 女卻嫁給別人判賠

2018-06-18 16:57

日本老公醉倒路旁無數次 罵妻「華西街的貓」法官判離

2018-06-18 14:02

指控客人投訴媒體影響商譽 台中月子中心求償敗訴

2018-06-18 13:18

退職警私吞2千萬賄款 雄警電玩弊案關鍵是他

2018-06-18 13:08

兒子自殺讓租屋成凶宅 父母得賠房東172萬

2018-06-18 13:03

史上心情最好人犯？ 女通緝犯關留置室還能盡情高歌

2018-06-18 11:19

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

疑求歡不成遭勒斃分屍棄陽明山 警搜山找到7袋屍塊

2018-06-18 15:25

分屍兇嫌私生活淫亂 還害音樂老師懷孕淚崩

2018-06-18 14:44

冷血！分屍案教練3天前在尋人影片底下留言這樣說

2018-06-18 14:50

心酸！盲父獨養2幼童端午買不起粽子差點想不開

2018-06-18 16:59

14歲小情侶跳樓殉情 遺書寫下悲劇內容

2018-06-18 21:05

半個月發生3起分屍案 精神科醫師有話說

2018-06-19 12:00

保六警員無法休假到退休 辦公室開槍將遭懲處

2018-06-18 21:43

台南地下道路面下陷 3騎士墜落坑洞受傷

2018-06-19 07:59

新北板橋14歲少年、少女同墜樓 無生命跡象

2018-06-18 19:29

遭分屍者是保二退休小隊長女兒 父幾天前才請警界尋人

2018-06-18 17:22

咬傷警察被懷疑是分屍共犯 律師：她完全不知情

2018-06-19 00:32

過去殺山豬知曉如何分離骨肉 兇嫌今用來分屍

2018-06-18 18:04

華山草原分屍案 相識短短13天

2018-06-18 19:54

朋友力挺分屍案凶嫌「相信他不會做這種事」

2018-06-18 19:00

前金管會主委病逝 元配兒打官司要繼母平分房產

2018-06-19 13:17

港女星來台租車自撞拒賠償還落跑 墾丁業者氣炸

2018-06-19 10:53

分屍案頻傳 486先生挺死刑：法務部長不執行死刑就滾蛋

2018-06-19 11:51

射箭教練殺女分屍棄置陽明山 法院裁定羈押不禁見

2018-06-18 23:58

慘遭分屍女家屬問行蹤 嫌犯推稱僅打過招呼

2018-06-18 15:07

警友站長遭人毆打 在場的所長處理瑕疵調職

2018-06-18 16:41

凶嫌很渣／蓋木屋登媒體 殺人後照授課

2018-06-18 23:33

北市府：華山草原借野青眾 查與嫌犯關係

2018-06-18 20:41

受害的她／單純愛好藝文活動 樂於助陌生人

2018-06-18 23:28

星巴克插座被他「插好插滿」 網諷：下次搬電視來

2018-06-19 11:51

天雨影響視線？台東今午4至6點發生2車禍1死3傷

2018-06-18 20:16

影／華山驚傳女子遭分屍 陳姓射箭教練坦承殺人

2018-06-18 18:34

分屍案凶嫌坦承手指性侵遺體 警痛罵「變態」

2018-06-19 13:55

以結婚前提交往男每月匯款當聘禮 女卻嫁給別人判賠

2018-06-18 16:57

分屍後留言、訂餐 凶嫌冷血行徑一一曝光

2018-06-18 19:02

同意借場地竟發生華山分屍案 北市更新處表示遺憾

2018-06-18 21:42

涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑

2018-06-18 17:40

真善美戲院大樓超大布幕脫落 警冒雨拚命拉2小時解危

2018-06-18 18:05

高港船意外 中鋼礦砂船撞凹長榮貨櫃船

2018-06-19 11:28

華山失蹤女 遭射箭教練分屍

2018-06-18 23:35

車包樹？天雨路滑 嘉義轎車撞樹駕駛送醫

2018-06-19 13:04

女袒護殺人分屍男 嗆警「卒仔」中指一直比

2018-06-19 11:59

分屍案頻傳 柯P嘆：心理健康難檢查

2018-06-19 09:27

射箭教練勒斃女子支解棄屍 疑借山區硫磺味掩蓋屍臭味

2018-06-18 17:22

射箭教練殺女分屍棄置陽明山 檢方聲押禁見

2018-06-18 22:20

射箭教練殺人分屍 棄屍手法分2種疑有共犯

2018-06-19 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top