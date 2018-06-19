公示送達登報走入歷史 法院全面E化辦理

2018-06-19 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



因應電子e化趨勢，立法院通過修法，民眾打官司的「公示送達」及「拍賣公告」可直接於法院網站辦理公告，除法院認為必要外，不用再自費登報。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook

因應電子e化趨勢，立法院通過修法，民眾打官司的「公示送達」及「拍賣公告」可直接於法院網站辦理公告，除法院認為必要外，不用再自費登報。司法院去年已發函各法院，也將於外網設置民事公告專區，以節省當事人費用支出並方便民眾查詢。

司法院民事廳長邱瑞祥今指出，總統府已公布修正民事訴訟法及強制執行法部分條文。民事訴訟法第151條，公示送達，應由法院書記官保管應送達之文書，而於法院之公告處黏貼公告，曉示應受送達人應隨時向其領取。但應送達者如係通知書，應將該通知書黏貼於公告處。除前項規定外，法院應命將文書之繕本、影本或節本，公告於法院網站；法院認為必要時，得命登載於公報或新聞紙。（今年12月13日施行）

強制執行法第84條，拍賣公告，應揭示於執行法院及不動產所在地或其所在地之鄉鎮市（區）公所。拍賣公告，應公告於法院網站；法院認為必要時，得命登載於公報或新聞紙。（今年6月15日施行）

民事廳表示，例如「履行同居義務」的公示送達、「債權人拍賣債務人房產」的拍賣公告等，民眾只要動動手指，點閱司法院網站，進入「新聞公告」的「公示送達」專區，即可以姓名、案號等關鍵字，輔以公告日，進行查詢公示送達文書。