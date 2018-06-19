遭叔叔猥褻達7年 男童在校自殘師揭獸行

2018-06-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹地檢署。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

新竹縣少年小華（化名）從5歲起，就慘遭同住的陳姓叔叔強行猥褻、逼迫口交，共長達7年，導致小華下體出血並出現自殘行為，被師長發現報警控訴，新竹檢方依加重強制性交等罪嫌起訴獸叔陳男。

檢警調查，陳男與2004年出生的小華為叔姪關係，2人自小華出生後，即同住於新竹縣及桃園市租屋處等地。

2009年7月陳男在新竹縣老家房間內，以手搓揉年僅5歲的小華性器官，並脅迫小華摸自己的性器官，猥褻得逞。同年9月又逼小華為他口交。2014年與2015年間，陳男兩度在桃園市某大樓租屋處房間內，趁小華入睡不知抵抗，強行脫下褲子，慘遭肛交。

2016年陳男欲將性器官插入小華口腔，後來因有人來電而離場，小華當時以衣櫃擋住房內進出口，抵死反抗，才閃過一劫。2017年1月陳男趁小華入睡不知抵抗，小華被強行脫褲時驚醒，當時小華拼命反抗，陳男仍強行肛交得逞，後因過程中小華性器官被弄流血且持續奮力抵抗，陳男才停止獸行。事後小華在學校出現自殘行為後，被老師發現後深入訪談關懷，才揭穿叔叔獸行。

陳男到案後，雖坦承有與小華口交、肛交，卻矢口否認有違反小華意願，辯稱是小華自願的，他覺得被告相當莫名其妙。小華則對陳男控訴，因為畏懼叔叔威嚴，叔叔違反其意願性侵及猥褻他，讓他深感痛苦。