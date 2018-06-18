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一件竊盜案 曝光佛寺住持還俗竟為網戀

2018-06-18 19:13聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄盧姓離婚媽媽上網與林姓男子認識並交往，事後得知他是旗山一間佛寺出家住持，便要求還俗成婚，竟涉擅自去寺廟拿走林的戶口名簿、手寫信紙等，疑似感情破裂更怒控性侵，林則反告搶奪，一審依竊盜罪判盧女拘役50日，高雄高分院改判15日、易科罰金1萬5000元，全案可上訴。

林被控性侵則不起訴。記者向佛寺詢問，獲證實林姓住持確實因為感情糾紛，去年3、4月間還俗，寺方低調不願多談，僅表示「個人行為，人總是會做錯事！」，撇清此案與寺方並沒有關係。

判決指出，離婚、育有1女的盧姓女子（41歲）在網站「愛情公寓」結識化名林姓男子的住持，2016年10月間，林應盧女要求去戶政事所辦還俗手續，不過缺乏證明文件沒有辦妥，他回到寺中書寫信紙表明還俗；不料隔天盧女帶陳姓男友人直接走進辦公室，拿走戶口名簿、單據及信紙。

寺方師父作證，指當時欲跟著盧女進辦公室，反遭陳姓男友人抓住雙手；另名女性寺方人員說，看見師父手揹在後、跟1名男子一前一後走過大殿覺得不對勁，立即報警，也看見盧女確實拿戶口名簿、單據及信紙。

法院一審認為盧女趁林姓住持不在竊取私人物品，依竊盜罪判拘役50日；盧女上訴指稱信紙是林姓住持寫給她，合議庭檢視信的內容，為住持自白與盧女在2016年9月發生性行為，並受盧女多方照料，陪他就醫、找人修繕屋頂等，「這些日子，內心煎熬，思前想後，我破壞佛門清規，愧對善信，有辱僧團，自即日起還俗，接受法律制裁，僅此！」。

雖林姓住持辯稱信要寫給徒弟、是對的自己懺悔，但高雄高分院依內容採信是盧女要求林所寫，認定盧女拿走信紙的部分非竊盜，改判拘役15日。

盧姓女子上網交友認識林姓男子，發現他為旗山某佛寺住持，要求還俗成婚，不料最後撕破...
盧姓女子上網交友認識林姓男子，發現他為旗山某佛寺住持，要求還俗成婚，不料最後撕破臉互告，圖為寺方的臉書。記者林伯驊／翻攝
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竊盜性侵離婚
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