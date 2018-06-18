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涉公務車私用 大林前鎮長黃貞瑜夫妻二審緩刑

2018-06-18 17:40聯合報 記者曹馥年謝恩得╱即時報導

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜擔任大林鎮長期間，涉嫌與時任公務員的丈夫李豐全將公務車私用，獲得6183元的油錢不法利益。嘉義地院以公務人員假藉職務詐欺得利罪，判黃1年8個月、李1年6個月有期徒刑，不法所得繳回，夫妻倆提起上訴，台南高分院撤銷原判決，改以公務員共同假借職務上之機會，故意犯背信罪，各處兩人有期徒刑1年。均緩刑3年，需在判決確定後半年內向公庫支付共60萬元，可上訴。

黃貞瑜表示，她絕無意圖貪圖公家的好處，也沒有貪汙，即使所有人都告訴她，這是一起用司法包裝的政治案件，「但我們不論在檢調偵辦或者法庭上都全力配合調查」。她不否認公私混淆，也承認自己未善盡公家財產的保管責任，但對的事情據理力爭，錯的事情要付出政治上及法律上的代價，絕不逃避，她只求整個案件的事實應該被還原，上訴與否會再跟律師討論。

她表示，反省過去9年的公職生涯，正因她的身份角色，讓支援載她的先生，處在車輛使用公私不分的環境，才讓他公私車混用的錯誤行為不斷累積，於理於法，都是她必須承擔的責任。「我跟我的先生都必須勇敢面對人生錯誤，因為失敗跟挫折並不能真正擊垮一個人。現在的我們只會更堅定地付出心力，幫助更多需要的人，彌補過去所犯的錯誤。」

李豐全已辭去公職自行創業，他表示，心平氣和接受判決結果，努力把接下來人生過好。嘉義縣農業處表示，二審緩刑依法規，不影響黃貞瑜擔任嘉義縣農會總幹事的資格。

嘉義地檢署前年認定李豐全（38歲）涉嫌將鎮公所公務車私用為上下班或假日代步使用，並申報油資、保險、維修等費用，不法所得達51萬餘元。黃貞瑜（36歲）涉嫌授意變更該車為鎮長座車，供給丈夫私用，掩飾不法，將兩人依貪汙罪起訴。

嘉義地院合議庭認為，無論該車是否私用，既是公務車，本就有維修支出，並須應依規定投保，因此不應列入兩人詐得利益。經查李的差勤紀錄和ETC資料，認定李獲得262公升的油料不法利益共6183元。時任鎮長的黃貞瑜有保管公務車輛之責，李會載她執行公務，並在上班日把公務車開去保養，將單據給她核銷，也申請縣府停車證，黃應知道李私用公務車，因此未依貪汙論處，而是改以公務人員假藉職務詐欺得利罪論刑。

黃、李上訴二審，台南高分院合議庭認為，黃貞瑜原就可用公務車，並非施行詐術才使用；她與先生將公務車挪作私用，逸出公務車使用規定，並持車隊加油卡核銷油料，是違背忠誠義務，不合詐欺要件。另外李已繳回6183 元，原審量刑確實太重，因此撤銷原判決，改以背信罪論刑。

合議庭認為，兩人一時失慮犯罪，然造成國庫損失金額不大，於審理時坦承錯誤，顯見其悔過反省之意。黃貞瑜並錄取台大碩士在職專班，相信她經此偵審程序及論罪科刑教訓後，應知所警惕無再犯之虞，因此宣告兩人緩刑3年，需在判決確定半年內，各向公庫支付30萬元。

大林鎮前鎮長黃貞瑜。報系資料照
大林鎮前鎮長黃貞瑜。報系資料照
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詐欺貪汙公務員
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