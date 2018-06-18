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越南移工頭份中港溪捕魚 1人沉入水中失蹤

2018-06-18 14:18聯合報 記者范榮達╱即時報導

4名越南籍男姓移工今天趁著端午節假期，上午8點半結伴到苗栗縣中港溪頭份市尖山大橋上游河段300公尺處捕魚，其中一名 27歲移工中午12點10分網魚突然下沉，同伴拉他不及，他隨即失去蹤影，苗栗縣政府消防局出動頭份、竹南、造橋分隊趕往現場，目前仍在搜救中。

27歲越南男外勞今天中午在苗栗縣中港溪頭份市河段溺水失蹤，消防局搜救中。圖／苗栗...
27歲越南男外勞今天中午在苗栗縣中港溪頭份市河段溺水失蹤，消防局搜救中。圖／苗栗縣消防局提供
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移工越南端午節失蹤
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