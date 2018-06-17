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柬埔寨親王發生車禍 親王重傷、王妃不治

想靠梅雨解旱象？氣象局：今年梅雨已經結束了

九二一大地震分居至今 夫妻感情淡如水法院判離

2018-06-17 17:41聯合報 記者曾健祐╱即時報導

黃姓男子從九二一大地震後和老婆分居，對方指控他20年不顧妻小，堅持死也要死在南投，還說她出車禍是因為沒拜祖先，但黃否認遺棄，還反控老婆不履行同居；法院認為，2人長年分居，已失去婚姻基礎、維繫意願，判准離婚

黃妻主張，從1999年九二一大地震後，身上現金被老公全部拿走，對方還要她到桃園居住，並堅稱死也要死在南投，不願意跟隨搬往桃園，近20年來都未善盡人夫、人父之責，也沒有對妻子、子女付出任何關懷。

她還說，自己曾出車禍住進加護病房，先生一開始並不知情，後來輾轉得知後，竟認為是老婆沒有祭拜黃家祖先，才會落得此下場，她認為2人已無感情，每次要求出面辦離婚，對方總是百般推託，只好向法院訴請離婚。

黃男則說，婚後2人住在南投經營農產相關事業，但九二一大地震時房屋全倒，老婆搬到桃園親戚家，自己留下來處理善後事宜，此舉引發妻子不滿，隔年北上桃園找不到妻子，也曾寄存證信函要求她同居，但對方都不理。

黃表示，妻子剛到桃園時將濟狀況不佳，自己對她和子女都盡心照顧，也會帶水果探視，資助小孩學費、生活費，並沒有遺棄妻子行為，但不否認雙方已經分居多年。

法官審酌，2人對於分居理由互相指責，黃妻沒有提出任何證據，黃雖有地震受災證明，但都與不能同居原因無關，按照雙方長期分居情形，客觀上已無共同經營家庭生活的可能，主觀上也沒有維持婚姻意願，判准2人離婚。

示意圖／ingimage
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地震離婚婚姻
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