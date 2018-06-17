影／小琉球掀兩米大浪 兩潛水女遊客游不回

2018-06-17 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



受到西南氣流影響，屏東離島小琉球今天最大達7級陣風，掀兩米浪，竟有兩名年輕女性下海自由潛水，因無法自行上岸而在海上漂流，所幸被釣客發現通報，被剛好駕駛舢舨經過的漁民救起，兩女上岸後一臉疲憊，拒絕送醫自行離開。

小琉球北面的沙瑪基露營區岸際10公尺外的海域，今天上午10點57分左右被釣客發現海面上有人漂流且大聲呼救，立即向海巡署及消防隊通報救援，幸好當時附近有一艘舢舨船麗文號經過，被當地漁民順利救起送回白沙觀光港。

警消表示，舢舨船麗文號上午11點23分將兩名年輕女性送上岸，身分為29歲的游姓女子和31歲的莊姓女子，身上並無明顯傷勢且意識清楚，兩人拒絕送醫後自行離開。

消防隊指出被救起的兩女只有帶蛙鞋、面鏡、呼吸管配備，身上無浮具，應該是自由潛水的遊客。警方調查，兩女為結伴到小琉球的遊客，趁端午連假出遊，明天就會返回本島。

「這種天氣玩水根本是拿命開玩笑！」琉球區漁會總幹事蔡寶興說，今天的海況非常差，正常人都會避免下水，呼籲遊客珍惜性命，千萬不要勉強下海玩水。