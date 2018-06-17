人脈廣、關係好沒下文 國民黨大老兒子判賠建商1190萬

2018-06-17 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



考試院前院長邱創煥兒子邱皙穎2012年間受李姓建商委託，承諾協助桃園A7站土地整合並收下1240萬元報酬，但事後雙方破局，李指邱強調自己是國民黨前大老兒子，有人脈及政界關係，簽立終止合約後僅還50萬，就一再拖延；法院審酌，邱雖無詐欺侵權，但屬債務不履行，判他得還李1190萬元。

李姓建商主張，2012年2、3月輾轉認識林姓男子，由他介紹內政部公告的「變更林口特定區（A7站區開發興辦事業計畫案）」，並引薦邱皙穎和他認識。

李說，林吹噓邱的人脈廣、政商關係好，邱聲稱已獲A7站地主授權，還強調自己為國民黨前大老邱創煥兒子，透過他的人脈及政界關係，定可將持有地主授權書所示土地整合分配於A7站第五種住宅區，促使地主和他簽約、做土地買賣。

李表示，雙方6月簽委託協議書，先付居間報酬1240萬元，直到前年10月桃園市府「機場捷運A7站地區區段徵收開發案抵價地抽籤配地完成」新聞稿，才知早已完成第一次抵價地抽籤及配地作業，自己無法整合土地，驚覺上當。

同年底雙方簽終止委託協議書，邱願無條件返還1240萬元，但僅還50萬元就一再拖延、躲避詢問，林男則避不見面。

邱辯稱，簽約後多次要求對方提供實際建築成績、實體房屋、合約契約蓋約等，但李都沒提出，後又被告知無意繼續委託案，以致自己無法處理土地整合，簽終止協議後有返還1190萬元，但對方還有告他詐欺，需釐清對錯。