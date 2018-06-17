親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世足／梅西12碼沒罰進 以色列國防部長稱報應

200元買陶板屋禮券以為撿到便宜 結帳時好尷尬

影／難忘畢典！酒駕遇警 大四短褲妹哭倒男懷中

2018-06-17 09:51聯合報 記者林伯驊╱即時報導

就讀高雄某科技大學四年級柯姓女同學，畢業典禮前一晚和朋友在KTV慶祝迎接畢業，凌晨結束後自行騎車返家，沒想到在三民區遭臨檢，酒測值高達每公升0.42毫克，被警方依涉犯公共危險罪嫌逮捕，她當場難過地哭倒男同學懷中，也在畢典當天留下人生第一次前科。

警方調查，柯女（22）前天晚間與好友們在高雄市區某家KTV狂歡，氣氛很嗨之下喝了3罐啤酒，雖然男同學曾表示能載她返家，但她覺得隔天還要回來牽車很麻煩，凌晨騎車回仁武區，男同學則騎另一輛機車陪同，3點半許於博愛一路、熱河一街口遇上警方攔檢站。

起初柯女故作鎮定，沒想到一吹酒測器，警方說「0.42，你這超過0.25違反公共危險罪」，告知她的權利義務後，她僅點頭，警方再問一次是否了解，她才回應「了解」，接著忍不住倒在男同學懷中哭了起來；柯女原本昨天要參加畢典，沒想到酒駕遭逮、天亮後移送地檢署訊問，因屬初犯雖獲得請回，但沒前科的她，留下第一次不好的紀錄。

三民一分局解釋，分析轄內酒後易肇事路段，選定定博愛一路、熱河一街口設臨檢站加強防範酒駕，勤務昨天凌晨3點到4點半，共計90分鐘，取締酒後駕車11件，包括呼氣酒精濃度0.25毫克以上違反刑法公共危險罪移送法辦9件，呼氣酒精濃度0.18到0.24毫克酒駕扣車1件，拒絕酒測1件。

柯姓女大四生（右）得知酒測超標將被依公共危險罪逮捕，哭倒男同學懷裡。記者林伯驊／...
柯姓女大四生（右）得知酒測超標將被依公共危險罪逮捕，哭倒男同學懷裡。記者林伯驊／翻攝
分享
柯姓女大生（左）涉酒駕相當懊悔。記者林伯驊／翻攝
柯姓女大生（左）涉酒駕相當懊悔。記者林伯驊／翻攝
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

相關新聞

偷驗他的DNA…三兄妹爭產 哥非親生出局

2018-06-17 01:44

男女每天通話15次搞曖昧 法官：精神外遇踩紅線

2018-06-17 00:39

信用卡帳戶無法被凍 詐騙集團改鑽溢繳款可領回漏洞

2018-06-16 21:40

楊麗花丈夫私生子跨海認父 法院確認兩人有親子關係

2018-06-17 11:13

車禍擦撞沒處理 5年後被通緝假期泡湯

2018-06-16 17:09

偷刻女友印章辦機車貸款被抓包 現役軍人恐丟飯碗

2018-06-16 22:45

暑假還未開始基隆大武崙沙灘就奪一命 溺水男送醫不治

2018-06-16 19:14

飼主網路罵獸醫「惡劣黑心」 法官判無罪：真實且有公共利益

2018-06-16 18:45

「被裁員、淪低收戶都是她害的」3姐弟扶養費減額

2018-06-16 18:25

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

女店員偷營收 老闆抓包反遭告性侵

2018-06-16 16:41

失業父沒錢幫兒還債殺債主 得賠償263萬

2018-06-16 15:17

員警遭控收賄獲不起訴 嘆未判已被打50大板

2018-06-16 14:47

基隆深澳坑違停嚴重警強力開單 民眾哀哀叫

2018-06-16 12:12

國三北上木柵段9車連環撞7人送醫 嚴重回堵

2018-06-16 11:46

送貨員開車撞死路人 法官判可易科罰金不用關

2018-06-16 09:42

油輪擱淺民眾已聞到油味 解體拖離評估中

2018-06-15 14:52
看更多

熱門文章

控雇主每月「上她」20次 老闆：她也有需求

2018-06-16 11:29

「給女孩最後尊嚴…全屍」 遭分屍黃女後天修復遺體

2018-06-16 18:13

偷驗他的DNA…三兄妹爭產 哥非親生出局

2018-06-17 01:44

魏應充、孫道存放假 回家64小時提前慶端午

2018-06-16 16:04

KTV喝酒解憂遭撿屍 銀行女員工怒告經理硬上！

2018-06-16 14:00

家庭悲劇！99歲男子日前持刀砍斷子手指 今上吊亡

2018-06-16 16:22

影／疑似「水煮」虐狗PO網 警方速救狗逮人

2018-06-16 13:12

台南通緝犯遭盤查 奪走警槍鑽巷弄逃逸

2018-06-17 09:24

「被裁員、淪低收戶都是她害的」3姐弟扶養費減額

2018-06-16 18:25

200元買陶板屋禮券以為撿到便宜 結帳時好尷尬

2018-06-17 10:01

開保時捷帶妹住摩鐵 2天後竟全裸暴斃

2018-06-17 09:49

先幫朋友叫小姐助興 經理再性侵女下屬得逞

2018-06-16 23:17

員警遭控收賄獲不起訴 嘆未判已被打50大板

2018-06-16 14:47

國三北上木柵段9車連環撞7人送醫 嚴重回堵

2018-06-16 11:46

國道3號9車追撞 2駕駛受困警消馳援

2018-06-16 11:30

與男同事每天手機聯絡15次以上 她被判精神外遇賠5萬

2018-06-16 11:28

車禍擦撞沒處理 5年後被通緝假期泡湯

2018-06-16 17:09

影╱男穿牛仔褲大武崙戲水被捲走 救起命危急救中

2018-06-16 15:16

信用卡帳戶無法被凍 詐騙集團改鑽溢繳款可領回漏洞

2018-06-16 21:40

澳花隧道內車禍 蘇花公路交通中斷

2018-06-16 16:06

台南凌晨傳槍聲響起 原來是燒炭不成車爆炸

2018-06-16 16:20

當街槍殺賣場老板兇手曝光 財務糾紛引殺機居高

2018-06-16 12:24

暑假還未開始基隆大武崙沙灘就奪一命 溺水男送醫不治

2018-06-16 19:14

影／難忘畢典！酒駕遇警 大四短褲妹哭倒男懷中

2018-06-17 09:51

男子「煎狗」遭警民查訪 軍方急撇清：他不是軍人

2018-06-16 17:30

女子控坐上機車後座猥褻 工程師喊冤仍判刑10月

2018-06-16 17:27

男女每天通話15次搞曖昧 法官：精神外遇踩紅線

2018-06-17 00:39

女店員偷營收 老闆抓包反遭告性侵

2018-06-16 16:41

在公司茶水間切水梨 女助理突遭老闆強行擁抱

2018-06-16 17:25

基隆深澳坑違停嚴重警強力開單 民眾哀哀叫

2018-06-16 12:12

砍斷兒手指 99歲翁上吊身亡

2018-06-17 01:37

台中小市民要搬家 還寫千言感謝狀送轄區警

2018-06-16 13:04

財務糾紛引殺機？ 麥寮槍擊命案鎖定凶嫌

2018-06-17 01:23

狗狗國五逛大街 羅東路段封閉動保員開槍了

2018-06-16 11:45

拒檢逃逸肇事致死將重罰15萬 最快9月上路

2018-06-16 12:24

失業父沒錢幫兒還債殺債主 得賠償263萬

2018-06-16 15:17

偷刻女友印章辦機車貸款被抓包 現役軍人恐丟飯碗

2018-06-16 22:45

魏應充回家過端午！低調快閃派出所報到

2018-06-16 18:13

男子藏槍維修轎車內 車廠老板險遭栽贓判無罪

2018-06-16 14:47

老翁不堪憂鬱困擾 公園自殘輕生

2018-06-16 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top