影／難忘畢典！酒駕遇警 大四短褲妹哭倒男懷中

2018-06-17 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



就讀高雄某科技大學四年級柯姓女同學，畢業典禮前一晚和朋友在KTV慶祝迎接畢業，凌晨結束後自行騎車返家，沒想到在三民區遭臨檢，酒測值高達每公升0.42毫克，被警方依涉犯公共危險罪嫌逮捕，她當場難過地哭倒男同學懷中，也在畢典當天留下人生第一次前科。

警方調查，柯女（22）前天晚間與好友們在高雄市區某家KTV狂歡，氣氛很嗨之下喝了3罐啤酒，雖然男同學曾表示能載她返家，但她覺得隔天還要回來牽車很麻煩，凌晨騎車回仁武區，男同學則騎另一輛機車陪同，3點半許於博愛一路、熱河一街口遇上警方攔檢站。

起初柯女故作鎮定，沒想到一吹酒測器，警方說「0.42，你這超過0.25違反公共危險罪」，告知她的權利義務後，她僅點頭，警方再問一次是否了解，她才回應「了解」，接著忍不住倒在男同學懷中哭了起來；柯女原本昨天要參加畢典，沒想到酒駕遭逮、天亮後移送地檢署訊問，因屬初犯雖獲得請回，但沒前科的她，留下第一次不好的紀錄。

三民一分局解釋，分析轄內酒後易肇事路段，選定定博愛一路、熱河一街口設臨檢站加強防範酒駕，勤務昨天凌晨3點到4點半，共計90分鐘，取締酒後駕車11件，包括呼氣酒精濃度0.25毫克以上違反刑法公共危險罪移送法辦9件，呼氣酒精濃度0.18到0.24毫克酒駕扣車1件，拒絕酒測1件。 柯姓女大四生（右）得知酒測超標將被依公共危險罪逮捕，哭倒男同學懷裡。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 柯姓女大生（左）涉酒駕相當懊悔。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

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