偷驗他的DNA…三兄妹爭產 哥非親生出局

2018-06-17 01:44 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ／桃園報導



「三兄妹」爭父親遺產，繼母生的兩名子女採「哥哥」的髮根檢驗DNA確認非親生，訴請「哥哥」繼承權不存在勝訴。圖為桃園地院法庭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

詹姓男子有二段婚姻、三名子女，去年過世後，繼母生的兩名子女打聽出「哥哥」是父親前妻婚外情所生，採髮根驗親確認非親生後，訴請異父異母的「哥哥」繼承權不存在勝訴。

桃園地院調查，詹去年過世，留下多筆房地產和存款。他生前有二段婚姻，和前妻「育有」一子，十年前離婚另娶，生下二名子女。「三兄妹」在他過世後爭產，繼母的二名子女後來打聽出「哥哥」並非父親的親生子，而是父親前妻婚外情所生。

繼母的二名子女後來取得「哥哥」帶髮根的頭髮，和祖父做DNA比對，確認無祖孫關係，向法院訴請「哥哥」繼承權不存在。

法院審理時，兩姊弟的「哥哥」表示，父母親生前從未否認過他是婚生子，且繼母是在父親出殯當天，假借要幫他祭改，取走他的頭髮「偷做」親子鑑定，主張鑑定報告沒有證據力、他擁有繼承權。

法官為確認血緣，請他和祖父驗血比對，經鑑定確認祖孫沒有血緣關係，醫院也證實染色體會由祖父遺傳給兒子，再由兒子遺傳給孫子，祖父與孫子間應該具有相同的染色體。法官認為血液DNA鑑定比驗頭髮更準，認定「哥哥」並非親生子。

法官以異父異母的哥哥雖然自幼由詹男扶養，但詹並非他的生父，不能算是婚生子，判繼承權不存在，遺產由繼母的兩名子女繼承。