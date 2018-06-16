偷刻女友印章辦機車貸款被抓包 現役軍人恐丟飯碗

2018-06-16 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



秦姓現役軍人去年間涉嫌偷刻沈姓女友印章，將機車過戶給自己，再以該機車向業者借得2萬5千元花用，直至借貸集團到沈女住處將機車取走時，才知男友搞的鬼，案經簡易判決有期徒刑2個月，但因職業軍人身分恐丟飯碗且得賠償違約金，他上訴向法官求情，台南地院合議庭認原審裁量並無違法或明顯過重或失輕，駁回上訴。

檢警調查，秦擅自拿取女友身分證，偷刻其印章，去年3月間到台南監理站，辦理機車過戶登記給自己，再以該機車向業者辦理機車租賃借貸，將該機車過戶給對方指定人士，借得2萬5千元花用殆盡，自以為神不知鬼不覺。

事隔兩個月後，借貸集團找上門來，派員前往沈女住處，將該車取走，她一臉錯愕，卻見男友吞吞吐吐，經詢問後得知事情原委，當場喊分手，同時報警處理。 案經地院簡易判決，秦犯行使偽造文書罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。

秦沒想到東窗事發，且因職業軍人身分，若經判刑確定，將無法繼續從事志願役工作，不僅需賠償違約金，也須另服義務役。他趕緊上訴，請求法官給予緩刑。

台南地院合議庭認為，量處有期徒刑2月，可易科罰金，原審判決量處的刑度，其裁量並無違法或顯然過重、失輕。同時，秦前年也因詐欺等案，經院方分別處有期徒刑4月及8月（８罪），並定應執行有期徒刑8月，去年10月上訴駁回並緩刑2年確定。