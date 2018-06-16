信用卡帳戶無法被凍 詐騙集團改鑽溢繳款可領回漏洞

2018-06-16 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣人太聰明，就是用在不該用的地方。銀行發現，詐騙集團大鑽信用卡帳戶無法遭「警示凍結」漏洞，現在詐騙被害人時，改要求將資金匯入信用卡帳戶，因為信用卡帳戶溢繳款可向銀行申請領回，詐騙集團因此大剌剌要求銀行「退回」溢繳款（其實是詐騙資金），銀行竟無法約束。較警覺的銀行決定自力救濟，趕快改「信用卡約定條款」，言明只要持卡人已遭檢警通報具不法犯罪嫌疑，就暫不准持卡人領回信用卡帳戶中的溢繳款。

詐騙已是「台灣之恥」，但法令不管怎麼修，規範始終不嚴，除國內詐騙行為層出不窮，還行銷海外，淪為國際笑話。近期詐騙集團腦筋動到「信用卡帳戶」頭上，大鑽相關規定漏洞。

銀行說，詐騙集團過去大肆廣設「人頭存款帳戶」，手法多為找人頭、遊民或拿民眾遺失身分證件開立人頭帳戶，這些存款帳戶用來接收詐騙資金，集團再指揮「車手」拿金融卡去ATM「領錢」。

但人頭存款帳戶有可能被檢警查獲，被列為「警示帳戶」，資金會被凍結兩年，而無法取回詐騙資金，且近年「車手」在ATM前領錢，常被民眾盯上，通報警方逮人。詐騙集團腦筋動得快，近期改利用信用卡帳戶；即詐騙被害人時，要求將資金匯入信用卡帳號，再以信用卡帳戶中有「溢繳款」為由，向銀行申請領回。由於現行「警示帳戶」通報凍結機制「只限於存款帳戶，凍不到信用卡帳戶」，銀行即使覺得不對，卻無法約束這種行為，只能任憑當事人藉申請「領回帳戶內溢繳款」順理成章拿到詐騙款項。

銀行說，詐騙集團利用信用卡帳戶做「詐騙資金中繼站」有兩個特徵；一是信用額度多半都很低，但會突如其來有多筆、大額資金匯入，例如信用額度僅五萬元，帳上「溢繳款」突然衝至一百萬元。由於五萬幾乎是最低信用額度，可見當事人只是為開信用卡帳戶來辦卡。二是有這種多筆資金匯入的信用卡帳戶持卡人，其金融存款帳戶「多已被列為警示帳戶」，銀行因此懷疑背後都是詐騙集團。